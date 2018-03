Adobe slår alle forventninger på stor succes med Cloud-Photoshop

Den amerikanske it-selskab Adobe Systems slog analytikernes overskuds- og omsætningsestimater for syvende kvartal i træk efter højere abonnementsindtægter fra selskabet Creative Cloud-softwarepakker, mens de gennemsnitlige indtægter per bruger samtidig øgedes.

Aktien blev belønnet med en stigning på 3,8 pct. i eftermarkedet.

Adobe har fået et løft fra skiftet til den webbaserede abonnementstjeneste for flagskibet Creative Cloud, som blev lanceret i andet kvartal af 2012, og som blandt andet indeholder foto- og videoredigerings-programmer som Photoshop, LightRoom, Premiere Pro og Illustrator.

Indtægterne fra Adobes digitale medievirksomhed, der omfatter Creative Cloud, steg cirka 28 pct. til 1,46 mia. dollar, mens analytikernes gennemsnitlige estimat lød på 1,43 mia. dollar, ifølge Thomson Reuters.

Nettoresultatet steg til 583,1 mio. dollar svarende til 1,17 dollar per aktie i første kvartal mod 398,5 mio. dollar eller 0,80 dollar per aktie et år tidligere.

Eksklusiv engangsposter tjente Adobe 1,55 dollar per aktie og slog dermed analytikernes estimat på 1,44 dollar.

Omsætningen steg næsten 24 pct. til 2,08 mia. dollar, hvor skønnet lød på 2,05 mia. dollar.

Adobe venter en justeret indtjening på 1,53 dollar per aktie og en omsætning på 2,15 mia. dollar for andet kvartal. Analytikere forventede inden regnskabet en indtjening på 1,51 dollar per aktie og en omsætning på 2,14 mia. dollar.