»3«s topchef overtager hele Skandinavien

Danmarks længstsiddende teledirektør, »3«s Morten Christiansen, bliver fra 1. juni »3«s direktør for Skandinavien men fortsætter på sin danske toppost.

Morten Christiansen afløser Peder Ramel, som har været »3«s skandinaviensdirektør siden 1. marts 2007 og nu fortsætter som bestyrelsesmedlem i selskabet, oplyser »3«.

»3« er Danmarks fjerdestørste teleselskab efter - i rækkefølge - TDC, Telenor og Telia. »3« i Danmark og Sverige (der fungerer som ét selskab med to filialer) ejes med 60 procent af hongkongkonglomeratet Hutchison Whampoa, der har Asiens rigeste mand, Li Ka-shing, i spidsen, og med 40 procent af den svenske milliardærfamilie Wallenbergs investeringsselskab, Investor AB.

I telebranchen siden 2002

Morten Christiansen har været administrerende direktør for »3« i Danmark siden 2005, hvor han kom til efter tre år hos franske Orange/Mobilix, som Telia købte. Før da var han 1992-2001 administrerende direktør i mediebureauet Carat. Han er uddannet cand. merc. fra CBS.

Morten Christiansen har i årevis sat sit præg på debatten om den danske telepolitik ved at være synlig, stille op alle steder og ofte ikke lægge fingrene imellem, når budskabet skulle ud - og det skulle sikres, at det også blev forstået. Han har aldrig lagt skjul på, at han betragter »3« som udfordreren på det danske telemarked, og at man derfor godt må være lidt fræk i sine udmeldinger. Morten Christiansen har under sig lavprisselskabet Oister, som i årevis har plaget sine større konkurrenter med slagtilbud, mens »3« selv for alvor fandt nøglen til succes ved land på land at afskaffe de forhadte roaminggebyrer, længe inden det lykkedes for EU.

»Morten Christiansen har formået at vende »3« Danmark fra en virksomhed med underskud til en solid forretning, som i dag har 1.293.000 kunder og en omsætning på 3,2 milliarder kroner. Han har dermed bevist, at han er den rette person til at lede »3« Skandinavien til yderligere vækst og har både min og bestyrelsens fulde tillid,« siger »3«s bestyrelsesformand, Canning Fok, fra Hutchison Whampoa.

»3« Sverige har haft et trangt år og har tabt 51.000 mobilkunder, så selskabet i dag har 1.992.000 svenske mobilkunder. »3« i Danmark havde i januar-marts fortsat fremgang i antallet af mobilkunder - og har vundet 81.000 på et år - men presses på indtjeningen, der gik 77 milioner kroner tilbage til 647 millioner.