3D-printlaboratorium vil være Spotify for reservedele

Hypen omkring 3D-printteknologien har lagt sig en smule, men det betyder ikke, at teknologien er gået i stå. Tværtimod udvikler den sig eksplosivt og manifesterer sig i stigende grad i praktisk brug i stedet for vilde fremtidsscenarier.

I Europas største havn i Rotterdam er der plantet en drøm om at bringe den maritime sektor ind i 3D-printteknologiens forunderlige verden. På vej ind i havn skal skibe kunne bestille en ny propel, et parti specialskruer eller andre reservedele, og så ligger de klar, når skibet lægger til kaj.

I 2016 lancerede Rotterdam 3D-printlaboratoriet RAMLAB, der er et samarbejde mellem 20 repræsentanter fra akademiske institutioner og havneindustrien. Vincent Wegener, direktør i RAMLAB, ser et stort potentiale for 3D-print i den maritime sektor.

»I Rotterdam Havn har vi mange lagerhuse, der opmagasinerer for 100 af millioner euro, som kun sjældent eller ligefrem aldrig bliver brugt. Hele ideen er at printe reservedele on demand i stedet for at have store lagerbygninger. Så det kunne meget vel være fremtiden for denne teknologi,« siger Vincent Wegener til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

180 kilo 3D-svejsning

Det er for nylig lykkedes RAMLAB at producere verdens første certificerede slæbebådspropel med 3D printmetoden Wire Arc Additive Manufacturing. Deraf navnet WAAMPeller. Propellerne vejer 180 kilo, og normalt bliver de støbt i enorme støbeforme. Det er en langsommelig proces, fortæller Vincent Wegener, og med fragt fra fjerne egne tager det mellem seks måneder og et år at bestille sådan nogle hjem.

Men hvordan er det overhovedet muligt at 3D-printe så store ting?

»Wire Arc Additive Manufacturing er basalt set svejsning. Vi svejser lag på lag, så vi 3d-svejser. Denne teknologi er i bund og grund en robotsvejserarm, og den store fordel ved sådan en, er, at du kan skalere den. Du kan have en stor rækkevidde til at printe store objekter,« forklarer Vincent Wegener til Techtopia.

I modsætningen til støbning gør denne lag på lag metode det muligt at lave fx hule propeller og dermed spare vægt, materiale og i sidste ende reducere brændstofforbruget på et skib uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Spotify for reservedele

Rotterdam Havn håndterer hvert år 12,3 millioner containere, men med etableringen af RAMLAB, vil man være stor på andet end bare containere. Visionen er, at andre store havne følger trop, så der bliver etableret hubs i byer som Singapore, Barceolna og Houston, hvor du kan printe propeller og alle mulige andre reservedele on demand.

Teknologien begrænser langt fra RAMLABs 3D-eventyr til den maritime sektor. Faktisk har man allerede været i kontakt med andre sektorer, der ser potentiale i teknologien.

»Vi fokuserer primært på Wire Arc Additive Manufacturing, som også kan bruges i fx byggebranchen og bilbranchen. Vi har allerede talt med mange sektorer med det behov, så det er bestemt ikke begrænset til den havnerelaterede sektor, selvom vi er født ud af den,« siger Vincent Wegener.

Han sammenligner RAMLAB med streamingtjenesten, Spotify. Ligesom Spotify og kunstneren får penge hver gang en sang bliver streamet, vil RAMLAB og producenten af den specifikke reservedel dele indtjeningen, når et 3D-print er gennemført.

»Hvis du gerne vil skabe en verden, hvor vi har digitale varehuse i stedet for fysiske, så skal du have dit lager i clouden. Og i stedet for at downloade til din enhed og have den liggende, så streamer du bare opskriften på den del, du har brug for fra den anden side af verden og printer den selv. Når streamingen slutter, så er det ligesom med en sang på Spotify. Du har aldrig ejet sangen, du har bare lyttet til den,« lyder Vincent Wegeners sammenligning.

Du kan høre hele udsendelsen, hvor vi også hører om 3D-printede proteser og metamaterialer, på Techtopia.dk eller direkte på iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.