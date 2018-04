»3« får stadig flere mobilkunder - men det koster penge

»3« fortsætter med at skære af afstanden til sin nærmeste konkurrent, Telia, og har i januar-marts hentet endnu 19.000 ekstra mobilkunder. Det koster dog penge på kistebunden.

»3« er Danmarks fjerdestørste teleselskab efter TDC, Telenor og Telia. »3« ejer også lavprismobilselskabet Oister og oprettede i 2013 mobilselskabet Zenji, hvor et abonnement giver rabatter i forskellige butikker.

Tre stille måneder

1.293.000 har nu mobilabonnement hos »3«, som dermed på et år har fået 81.000 nye kunder i samme periode. Omsætningen er dog faldet med 77 millioner kroner til 647 millioner, og driftsresultatet (EBITDA) er gået 25 millioner kroner tilbage til 147 millioner, hvilket også har kostet på indtjeningsmargenen, der er faldet med en procent.

Administrerende direktør i »3«, Morten Christiansen, beskriver telemarkedet som »stille« i de første tre måneder af 2018.

»Kvartalet har været stille, så jeg er tilfreds med regnskabet,« siger han i en kommentar til regnskabet, der kom fredag morgen.

Telias januar-marts-kvartal viste et tab på 24.000 mobilkunder, 1.000 fastnetkunder, 9.000 bredbåndskunder og 1.000 TV-kunder på tre måneder og en faldende omsætning men til gengæld et bedre driftsresultat end for et år siden. Telia er nu nede på 1.455.000 mobilkunder i Danmark.

Morten Christiansen har tidligere meldt ud, at han går efter 1,5 millioner mobilkunder.

Fik stor momslussing op til jul

»3« fik i oktober-december en kæmpe momslussing, da Skat krævede 418 millioner kroner i ekstra moms, fordi »3« angiveligt kun afregnede moms for den del af abonnementets tale og data, som faktisk blev brugt, og beholdt den resterende del af betalingen selv. Den sag er nu sendt til Skatteankenævnet.

»3« ser sig i Danmark som udfordreren til de store. »3« sidder på omkring 15,5 procent af det danske mobilmarked og forsøger med Oister hele tiden at presse priserne, selv om abonnementerne stille og roligt stiger, og der bliver længere mellem de ægte knaldtilbud. »3« selv slår især på abonnementer, hvor det forhadte roaminggebyr i udlandet er afskaffet i langt flere lande end hos konkurrenterne. Senest kan man nu også bruge af sit danske abonnement og sin danske datapakke, når man rejser i Sydamerika.

I januar-marts har »3« lagt ekstra data i visse abonnementer og hævede samtidig datagrænsen i udlandet til 20 gigabyte uden at ændre på prisen. Samtidig er regningerne forsøgt gjort mere gennemskuelige gennem deres opsætning, og ventetiden i kundeservice er med »3«-direktørens ord »historisk lav«. Også Telia meldte tidligere fredag morgen, at der kommer færre opkald til kundeservice, fordi flere og flere ting kan klares gennem den forbedrede selvbetjening over nettet.

»3« i Danmark og Sverige (der fungerer som ét selskab med to filialer) ejes med 60 procent af hongkongkonglomeratet Hutchison Whampoa, der har Asiens rigeste mand, Li Ka-shing, i spidsen, og med 40 procent af den svenske milliardærfamilie Wallenbergs investeringsselskab, Investor AB.

Telenor fremlægger sit regnskab for januar-marts 24. april, mens TDC er klar 3. maj.