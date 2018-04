»3« dropper roaming i også Rusland

Kunder hos Danmarks fjerdestørste mobilselskab, »3«, kan nu også tale og bruge data på deres mobiltelefon i Rusland uden at skulle betale ekstra.

Fra 25. april har »3« fjernet roamingafgiften - den ekstrapris, som man stadig skal betale for at ringe og gå på nettet fra mobiltelefonen i mange lande - i Rusland, som med ni tidszoner er verdens geografisk største land.

Indtil nu: 3.000 kroner for fem minutter på Facebook

»Vores ambition er at give danskerne lidt mere af verden, bid for bid. Og vi vil jo gerne i sidste ende være det teleselskab i Danmark, der som det første dækker hele verden,« siger David Elsass, »3«s privatkundedirektør.

Indtil nu har det kostet 9,15 kroner i minuttet at ringe hjem til Danmark fra Rusland, mens en megabyte data - og f.eks. berlingske.dks forside fylder let seks-syv-otte megabyte - har kostet 75 kroner. Fem minutter på Facebook har derfor indtil nu let kunnet koste 3.000 kroner. Nu er det en del af abonnementet, og man kan bruge op til 20 gigabyte data i op til en måned ad gangen, ligesom det ikke koster ekstra at ringe til hverken danske eller lokale numre eller at sende SMS-tekstbeskeder og MMS-billedbeskeder til danske og lokale numre. Ringer man til udenlandske numre uden for det land, hvor man er, koster det dog stadig almindelig udlandstakst.

»3« har siden 2014 gradvis fjernet roaming land for land, så man bruger af sit danske abonnement på både tale og data og til danske priser, når man er i nu 55 lande verden over. »3« er dermed det danske teleselskab, som har fjernet roaming i flest lande.

Hemmeligheden: Vi er hjemme det meste af tiden

De andre tre store - i rækkefølge TDC, Telenor og Telia - har kun fjernet roaming i EU, sådan som EU tvang alle europæiske teleselskaber til i juni 2017. »3« ser imidlertid en forretning i at skille sig ud ved land for land at indgå aftaler med lokale teleselskaber, der ikke som normalt tager sig ekstra betalt, når kunden bruger mobiltelefonen eller dataforbindelsen. I stedet betaler »3« ekstraregningen.

Når regnestykket kan hænge sammen, skyldes det, at kunderne det meste af året er i Danmark, så det er kun i begrænsede perioder, at de faktisk bruger telefonen udenlands. Resten af året betaler de det fulde abonnement, som dermed dækker »3«s ekstraregning.

»3« har inkluderet sit »3LikeHome« i alle private abonnementer med fri tale samt bredbånd og i en række erhvervsabonnementer.