240.000 ansatte får forbud mod Facebook og Snapchat af frygt for kæmpebøder

240.000 ansatte hos den tyske bildelsproducent Continental AG får forbud mod at bruge Facebook, WhatsApp og Snapchat på deres arbejdstelefoner for at forhindre, at personlige og muligvis fortrolige oplysninger lander i hænderne på de amerikanske giganter.

Det bekræfter en talsmand for Continental over for nyhedstjenesten Bloomberg.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Stor opstramning fra 25. maj De fælles EU-databeskyttelsesregler (»Persondataforordningen«), som blev indført 25. maj 2018, skal give kontrol med, hvordan ens personlige data indsamles, lagres og bruges. De gælder alle i EU, også ikke-europæiske virksomheder.

Persondata er alt, der kan identificere en person: navn, adresse, e-mail, lokationsdata (GPS) og IP-adresser på computere og telefoner. Følsomme data som religiøs overbevisning, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, medlemskab af fagforening m.m. skal beskyttes særligt.

Man får ret til klar og forståelig indsigt i, hvilke oplysninger der gemmes, hvordan data gemmes og bruges, og hvem der har adgang til dem. Man kan få sine personlige oplysninger slettet, hvis der ikke længere er legitim grund til at gemme dem. Man har krav på at få rettet ukorrekte oplysninger.

Børn beskyttes mod, at deres personlige data indsamles til markedsføring og mod, at der oprettes brugerprofiler på dem.

Virksomheder, organisationer og myndigheder risikerer bøder på op til fire procent af den globale årsomsætning eller op til 20 mio. euro (hvad der måtte være højest). Brugerne skal tilvælge dataindsamlingen; det er ulovligt at bede dem om at fravælge. Samtidig indføres meldepligt inden for 72 timer, hvis data slipper ud og lander i forkerte hænder.

Datatilsynet i ét land kan træffe afgørelser, som dækker alle EU-landene. Det skal gøre det lettere for virksomheder og organisationer, som ikke længere skal have godkendelse i hvert land. Uenighed kan indbringes for det nystiftede Europæiske Databeskyttelsesråd, som skal sikre, at databeskyttelseslovgivningen anvendes på samme måde i hele EU. Th.

Topchef: For svært selv at håndtere

Forbuddet vil påvirke op til 36.000 telefoner og skyldes indførelsen 25. maj af de nye og langt skrappere databeskyttelsesregler i EU, den såkaldte Persondataforordning (på engelsk forkortet GDPR). Den skal beskytte mod, at personlige data suser rundt, uden at man ved, at det sker, hvor de lander, og hvad de bruges til. Virksomheder, organisationer og myndigheder, som ikke overholder reglerne, står til bøder på op til fire procent af deres årsomsætning på verdensplan eller op til 148 millioner kroner, hvad der nu måtte være størst.

Continentals koncernchef, Elmar Degenhart, indfører forbuddet af bekymring for, at de ansatte ikke selv formår at styre sikkert igennem de nye regler.

»Vi mener, at det er uacceptabelt at overføre ansvaret for at overholde databeskyttelsesreglerne til brugerne. Derfor vælger vi nu at indføre sikre alternativer,« siger han til Bloomberg.

Amerikanske medier blokerer for europæiske brugere

De nye databeskyttelsesregler gælder overalt i Europa og dermed også for alle, der driver forretning i de 28 EU-lande. Det har fået en række amerikanske medier til at blokere for, at de 500 millioner europæere kan læse med på deres netsider, fordi de finder det lettere at blokere for adgangen end at skulle leve op til persondataforordningen.

Blandt dem, der spærrer for europæiske netbesøg, er Los Angeles Times.

»Desværre er vores netsted i øjeblikke ikke tilgængeligt i de fleste europæiske lande. Vi arbejder på spørgsmålet og lover at se på muligheder, som understøtter hele vores række af digitale tilbud til det europæiske marked. Vi forsøger fortsat at finde tekniske løsninger, som gør, at vi kan forsyne alle læsere med vores prisvindende journalistik,« er budskabet, der møder en europæisk besøgende på Los Angeles Times' netsted og ikke giver nogen mulighed for at komme videre derfra.

En lang række af skandalesager med Facebook i hovedrollen har på det seneste fyldt den internationale dagsorden, fordi massevis af Facebook-brugeres personlige data er blevet delt med analysefirmaer og senest med en række kinesiske selskaber, uden at brugerne har fået besked om det. Det er bl.a. disse situationer, som de nye databeskyttelsesregler skal stoppe, så brugerne ved, præcis hvad der samles ind om dem, og så de kan sige nej, inden det sker, eller efterfølgende få rettet gamle oplysninger og - i nogle tilfælde - få dem slettet.