Zara-ejer tjener mere end ventet trods skuffende salg

Salget endte i første kvartal, som løb fra starten af februar til slutningen af april, på 5,65 mia. euro. Det var dermed noget mindre end de 5,82 mia. euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde regnet med.

Mens toplinjen skuffede, leverede Inditex en positiv overraskelse på driften, som viste et overskud på 851 mio. euro mod en forventning på 818,8 mio. euro blandt analytikerne. Også bundlinjen var stærkere end ventet med et plus på 668 mio. euro mod forventningen om et nettooverskud på 643,6 mio. euro.

»Styrken af de integrerede butikker og online-modellen, understøttet af fortsat innovation, driver vores solide vækst og er med til at skabe flere arbejdspladser,« udtaler Pablo Isla, der er Inditex' bestyrelsesformand og administrerende direktør, i regnskabet.

I løbet af første kvartal åbnede Inditex på tværs af sine brands nye butikker i 36 lande, ligesom koncernen fortsatte udbredelsen af sine online-løsninger, da der blev lanceret online-salg i Australien og Zealand.

Inditex leverer ikke finansielle målsætninger til fremtiden, men koncernen kan for den første halvanden måned af andet kvartal berette, at salget er steget med 9 pct.

/ritzau/FINANS