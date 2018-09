Voldgift skal afgøre strid mellem Kasi-Jesper og Pandora

Jesper Kasi Nielsen mener at have næsten halvanden milliard krone til gode hos smykkekoncernen Pandora (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2017)

Det skriver Finans torsdag.

Jesper Nielsen, der i 2010 solgte sin andel af Pandoras vesteuropæiske datterselskab til Pandora med en earn-out til betaling i 2015, har gennem flere år krævet et stort millionbeløb fra smykkekoncernen, der pure har afvist at betale yderligere, fordi indtjeningen i selskabet dykkede.

Jesper Nielsen, som i 2010 fik 385 mio.kr. kontant til sit selskab Kasi ApS, kræver dog 1449 mio. kr. fra Pandora, da han mener, Pandora har manipuleret med tallene.

- Der mangler lige en lille formalitet, før voldgiftsretten er endeligt nedsat med medlemmer. Jeg regner med, at det sker inden for ganske få dage, og først når det sker, vil vi se på, hvor langt parterne er kommet og fastsætte nogle frister for indlæg. Så lige i øjeblikket har jeg ingen mulighed for at sige noget om, hvornår den bliver behandlet, udtaler Poul Søgaard.

Advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten er tidligere i år, i juni, også gået ind i sagen, fordi SKAT sidste år vandt en sag mod Kasi ApS, og virksomheden vil ikke kunne betale staten, med mindre man vinder sagen over Pandora.