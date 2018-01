Verdens største tøjproducent: Sy-robotter kan ikke konkurrere med lavtlønnede sydøstasiater

Crystal Group, som for nylig blev børsnoteret i Hong Kong, har produktion i Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka og Vietnam, og her er lønomkostningerne så lave, at automatisering med sy-robotter ikke giver mening. Hverken på kort eller lidt længere sigt.

Det fortæller topchef og medejer, Andrew Lo, i et interview med Financial Times.

Udviklingen af sy-robotter som Sewbot, som amerikanske Softwear Automation står bag, betegner Andrew Lo som »interessante«, men foreløbig kommer sy-robotter ikke til at erstatte syersker på Crystal Groups fabrikker. Tværtimod planlægger virksomheden at øge medarbejderstaben med mere end 10 procent årligt i Bangladesh og Vietnam de kommende år.

Crystal Group har i lighed med andre tøjproducenter flyttet meget produktion væk fra Kina på grund af de hurtigt voksende lønninger. Virksomhedens fabrikker i Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka og Vietnam står allerede for to tredjedele af salget, og Andrew Lo venter, at produktionen uden for Kina fortsat vil øges i takt med, at virksomheden ekspanderer til andre lavtløns-lande.

Menneskelige syersker har også en anden fordel sammenlignet med robotter, fortæller tøj-bossen.

»Håndteringen af bløde materialer er virkelig svært for robotter,« siger Andrew Lo til Financial Times.

Crystal Group er ifølge Euromonitor verdens største tøjproducent målt på volumen.

Efter børsnoteringen i november 2017 ejer Andrew Lo og hans familie 80 procent af aktierne i virksomheden.