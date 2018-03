Verdens største legetøjskæde overvejer at dreje nøglen om

Krisestemingen i den amerikanske afdeling af Toys'R'Us får ikke danske TopToy, der i Norden sidder på navnet, til at ryste på hånden. Brandet står stærkt i Norden, og vores relation er alene en licensaftale. Så vi føler os faktisk relativt isoleret fra denne her situation, siger administrerende direktør for TopToy, Søren Torp.

Toys'R'Us er et slaraffenland for børn med hang til computerspil, dukker og racerbiler. Men i USA kan legetøjsgiganten snart være en saga blot.

Det har længe kørt skævt for Toys'R'Us, der kan tælle en gæld på omtrent fem milliarder amerikanske dollar. I januar lukkede kæden 180 butikker i USA, og i februar lukkede yderligere 200 butikker. Butikslukningerne er led i en overlevelsesplan, der blev sat i værk sammen med kreditorerne, efter at legetøjsgiganten i september søgte om konkursbeskyttelse. En betalingsstandsning, der giver selskabet en mulighed for omstrukturering.

Det skete i håb og forventning om, at der kunne rettes op på forretningen. Men juletiden, som skal stå for 40 procent af kædens omsætning, levede ikke op til forventningerne. Og nu tyder alt på, at håbet er ved at forsvinde.

The Wall Street Journal, der har talt med flere kilder, beretter således om, at Toys'R'Us overvejer at lukke samtlige af sine knap 800 forretninger i USA.

Udmeldingen kan komme allerede mandag, hvor parterne forventes at optræde til en konkurshøring i byen Richmond i den amerikanske stat Virginia, lyder det fra kilderne, som The Wall Street Journal har talt med.

Der er flere alternativer i spil for Toys'R'Us, siger en af kilderne. Nogle hælder til at lukke ned, mens andre advokerer for at finde andre veje, som kan vende krisestemningen i legetøjsgiganten og sikre kædens overlevelse.

Hvis Toys'R'Us lukker i USA, vil det ikke påvirke butikkerne i Danmark. Butikkerne herhjemme ejes TopToy, der også står bag Fætter BR, som blot driver butikkerne under fanen Toys'R'Us.

Administrerende direktør i TopToy, Søren Torp, har af den grund sagt, at det danske Toys'R'Us føler sig relativt isoleret den situationen.