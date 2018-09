USA: Detailbutikker får fremgang trods dommedagsprofetier

Selvom detailhandlere går konkurs og butikker er lukket i tusindvis, kan det stadig være for tidligt at erklære detailhandlen død. Old-school-butikker i USA oplever den bedste salgsvækst i årevis, og det kan være fordi, de har lært af Amazon.

Det skriver New York Times.

Sidste år førte en bølge af fyringer til frygt for en stor del af det amerikanske jobmarked, hvor en ud af ti arbejder inden for detailhandel.

Men i år er forbrugerne tilbage for at handle i USA's butikker, og detailhandel lige fra haveafdelingen i Walmart til diamantskranken i Tiffany & Company oplever den bedste salgsvækst i årevis.

Det afspejler hvordan branchen er blevet reorganiseret med færre detailhandlere, der høster flere af indtægterne. De overlevende butikker har formået at matche det simple ved e-handel i deres fysiske butikker.

- Detailhandlerne, der klarer den, anerkender, at Amazon har ændret forbrugeradfærd for altid, siger Barbara Kahn, der er professor i marketing ved the Wharton School, til New York Times.

Ifølge Kahn har butikkerne indset, at de fleste forbrugere i dag helst vil bruge så lidt tid som muligt på deres indkøb. Derfor trækker mange succesfulde butikker på elementer fra fastfoodkæders drive-in-koncepter.

/ritzau/FINANS