Ugens aktie: Matas vil genopfinde sig selv

Matas har gennemlevet et år med en hård rystetur, og de sorgløse tider er forbi for den stilfærdige udbyder af skønheds- og velværeprodukter. Ledelsen er blevet fornyet i kølvandet på en omfattende forandring af bestyrelsen ved generalforsamlingen i sommeren 2017. Modtrækket består af en ny strategiplan med titlen »Et fornyet Matas« med regnskabsåret 2022/23 som tidsramme for færdiggørelse. Nu til dags er det firmaer, som udtænker femårsplaner, mens politikerne er optaget af dag-til-dag-spørgsmål og har næste valgdag som deres milepæl.

Ydre pres på indtjeningen er den konkrete udfordring. Det skyldes en kombination af mat efterspørgsel hos de danske forbrugere og skærpet konkurrence både ude i de rigtige butikker og via e-handel. For så vidt er sammenhængen logisk i en fri økonomi: Indtjeningen i Matas er høj. Nye udbydere ser derfor en chance for at få en del af kagen ved at tilbyde lavere priser og benytte e-handel, der ikke koster dyr husleje og kan klares med minimalt personale – endog markedsføringen er billig, når den svære startfase er overstået.

Modgangen har kostet 100 mio. kr.

Allerede tidligt på regnskabsåret, der sluttede 31. marts, konstaterede ledelsen, at både salg og indtjening var ramt af mærkbart pres. Matas havde ellers forsøgt at modgå det ved en mere kontant matching af konkurrenternes tilbud for at holde på kunderne, men Normal-kæden ser ud til at have opnået rygvind til sit butikskoncept. Man tjener jo sit overskud hjem på den marginale afsætning, og her blev der skrællet en god luns af indtægterne. Matas oplever derfor en kombination af let vigende omsætning og lavere bruttoavance. I praksis påvirker det bruttoindtjeningsbidraget med en nedgang på 85 mio. kr., hvilket svarer til 14 procent. Der kommer så lidt ekstra udgifter oveni, og det er kun skatten, som hjælper til at reducere nedgangen til 59 mio. kr. (-17 procent).

Lyspunktet er en fremgang på seks procent i omsætningen for Vital, der er navnet på Matas' helsekostsegmentet. Danskerne er ivrige efter at købe varer med formodede positive egenskaber, naturlig renhed (økologi) og bæredygtig profil. Naturlægemidler indgår også i varesortimentet. Omvendt er der nedgang for de oprindelige materialistvarer. Det skyldes både konkurrencen fra byggeorienterede kæder og nedprioritering fra Matas' egen side af dette område. Man vil hellere sælge dyr kosmetik end billige kemikalier.

Et interessant punkt er, at der meldes om en afdæmpet kundetrafik og en nedgang i antallet af transaktioner på fem procent. Det opvejes mærkværdigvis af en stigning i værdien for hver af dem på 6,1 procent. Kunderne orienterer sig formentlig på forhånd bedre ved hjælp af internettet. Det er imidlertid uheldigt, da Matas har fordel af betjening, hvor man viser stor dygtighed til at promovere nye spændende varer. Dermed skal kunden endnu en gang prøve, om det nu er »det helt rigtige«. Variation er en fordel for sælgeren og en ulempe for kunden. Hvis det lykkes at finde frem til ens ideelle produkt, ja, så kan de fremtidige indkøb klares i e-shoppen. På det felt har Matas præsteret en fremgang på 25 procent, meddeles det, men der sættes ikke tal på omfanget.

Fornyelse og e-handel

Hensigten med den nye strategi er at standse modgangen og genvinde dynamikken. I detailhandel er det vigtigt at undgå nedgang, da det hele hurtigt kan smuldre. Damernes Magasin i »Matador« viste problemet med en støvet butik uden tiltrækningskraft. Ledelsen har forstået opgavens karakter. Kræfterne samles derfor om fornyelse af butikkernes profil og en styrkelse af e-handel, hvor Club Matas kan blive afsæt for en offensiv. Der er 1,8 mio. medlemmer, hvoraf de 1,5 mio. er aktive og 630.000 benytter en app som nøgle. Der er indgået aftaler med 23 samarbejdspartnere med andre former for tilbud, så mulighederne er store for at få noget ud af det. Men man skal turde tænke stort, hvis e-handel skal blive til noget.

På de indre linjer er betjeningen af uafhængige butikker ophørt. Dermed er Matas nu en stringent kæde med 275 butikker, som kan styres centralt. Udvidelse af sortimentet med varer inden for helsekost og forbedret ernæring samt naturlægemidler kan blive et givtigt vækstområde, hvis Matas vel at mærke er parat til at sætte sin salgs- og distributionskraft offensivt ind på området. Der er masser af varer og udbydere, men de har svært ved at få solgt deres påfund effektivt.

Aktien

På børsen elsker man drømme og hader problemer. Pilens retning tages alvorligt og projiceres videre ud i fremtiden. Matas-aktien er hårdt ramt af denne tankegang. Børsværdien ligger på kun 2,5 mia. kr. Tillagt nettogælden på 1,5 mia.kr. bliver economic value 4,0 mia. kr. EBITDA. Cashflowet fra driften var på 535 mio. kr. Reinvesteringer kræver årligt ca. 75 mio. kr., så tilbagebetalingstiden er på kun 8,7 år (4.000/460).

Af børskursen på 67,5 får man 6,3 retur i form af udbytte den 29. juni. P/E (2018/19E) er dermed på 9 (61,2/6,9). Udbyttet vil dog blive sat ned til næste år, men det halve vil jo også være fint og svare til fem procent i direkte afkast.