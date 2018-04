Ugen på forkant: Så tager vi cyklerne frem – og lader Teslaen stå

I denne uge opfordres danskerne til at snuppe den tohjulede i stedet for den firhjulede til arbejde. Foto: Morten Germund

Når Danmarks førende ambassadør her til aften i Parken på Østerbro (Telia Parken) hamrer til en gul tennisbold, sidder der 12.000 på tilskuerpladserne for at nyde showet.

En opvisningskamp mellem vores helt egen, polskfødte Caroline Wozniacki mod amerikanske Venus Williams. Resultatet er bedøvende ligegyldigt – der er tale om en fejring. I øvrigt efter hyldest på Københavns Rådhus tidligere på dagen.

Og hvad har det så med business at gøre? Ganske meget. Business-kendisser en masse vil kredse om tenniscourten denne mandag aften på Østerbro. Det er en perfekt lejlighed for VIP-arrangementer.

Derudover kan sportsstjerner bedre end nogen andre åbne døre for dansk erhvervsliv på de internationale markeder. Set i det lys er Caroline Wozniacki landets bedste ambassadør og døråbner i den store verden lige nu. I Østen sammen med badmintonspilleren Victor Axelsen.

Tidligere var det fodboldstjerner som Michael Laudrup og Peter Schmeichel, der kunne få tungen på gled ved ethvert business-arrangement. Sport er ikke bare big business i sig selv, stjernenavnene er også guld værd for erhvervslivets giganter. Ellers er vi på vej ind i en majuge, der byder på ganske mange interessante udmeldinger, der kan påvirke markederne, herunder jo først og fremmest aktiemarkederne.

Her er et par enkelte regnskabsnedslag:

Tirsdag. Carlsberg og DSV med regnskab. DSVs Jens Bjørn Andersen synes ikke at kunne sætte en fod forkert. Forventningerne er konstant høje. Set i det perspektiv stiger også faren for at skuffe.

Carlsbergs hollandske brygmester, topchefen Cees ‘t Hart, har fået skåret bryggeriet til sådan rent omkostningsmæssigt. Men kan han også skabe vækst? Kan han også købe op? Virkeligheden venter ikke på, at Carlsberg bliver klar. Nu skal børs­markedet overbevises om, kvartal for kvartal, at Carlsberg er på rette vej.

Onsdag. FLSmidth og Novo Nordisk udsender regnskab. FLS’ tyske topchef, Thomas Schulz, har siddet med topchef­ansvaret i fem år nu. Meget er lykkedes, men der er konstante udfordringer og prøvelser.

Novo Nordisk kommer givetvis med stærke tal på både omsætning og indtjening, men-men, der er en valutaeffekt at gøre op. Novo har over halvdelen af sin omsætning på dollarmarkedet. Trumps egen valuta er faldet, og det vil koste på regnskabstallene i Novo Nordisk.

Torsdag. Nets og TDC med regnskaber. Tja, hvor spændende er det lige? Begge selskaber har forladt auktionspladsen på fondsbørsen. Dog kan det blive interessant at se, om Nets og TDC udvikler sig bedre eller dårligere end forventet ved afnoteringen.

Det er yderst sjældent, at israelske børsselskaber finder vej til spalterne i Danmark. Men det kriseramte medicinalselskab Teva har en vis Kåre Schultz i chefstolen. Han kom til i efter­året 2017, og dette kvartalsregnskab bliver således hans første.

Kåre Schultz har masser af disciple og følgere i Danmark, som har købt aktier i Teva i tillid til Kåre Schultz’ turnaround.

Danmarks Statistik er vanen tro også klar med en byge af nøgletal om danskere og dansk økonomi. I dag, mandag, blandt andet med friske tal for arbejdsløsheden i marts. Februar viste fortsat fald i arbejdsløsheden til 4,1 procent.

Kan det tal komme endnu længere ned, og hvad betyder en lav arbejdsløshed (fire procent er faktisk lavt) for væksten på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet generelt set er stramt.

Det er svært at finde kvalificerede folk.

Og så lige her på falderebet: Her er en ting, som jeg vil holde øje med i den kommende uge. Cyklistforbundet kører fra tirsdag 1. maj en kampagne »Vi cykler til arbejde«. Tanken er at tage cyklen på arbejde og lade bilen stå.

Spørgsmålet er, om det er en kampagne, der kan udvikle sig som DHL-stafetten, Ecco Walkathon og andre motionsfremmende kampagner.

Personligt vil jeg tage cyklen og age de to en halv kilometer til arbejde fra Østerbro til byens centrum. Og så vil jeg holde øje med, om de mange Teslaer, BMWer, Audier og Mercedeser på indfaldsvejene fra det nordlige København og omegn er skiftet ud med rugbrødsmotorer.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator