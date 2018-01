Ugen på forkant: Pandora-chefen og hans team klar ved det grønne klæde

Smykkekoncernen Pandora varmede i sidste uge op til kapital­markedsdagen i morgen, tirsdag, med op til flere overraskende udmeldinger. En foreløbig lidt skuffende opdatering på det 2017-årsregnskab, som kommer senere, en overraskende timing af skiftet på posten som finanschef og endelig et smugkig ind i strategi 2022-planen.

Sammenlagt blev denne pakke modtaget med nedadhængende mundvige af aktiefolket på børsen, og Pandora-aktien blev trykket yderligere tilbage. De foreløbige udmeldinger fra Pandora-toppen med koncerndirektør Anders Colding Friis i spidsen skabte mere usikkerhed og forvirring end opklaring og afklaring. Børsmarkedet forstod det angiveligt ikke.

Det lægger selvsagt et ganske stort pres på Pandora for at levere overbevisende på kapitalmarkedsdagen, hvor hele topledelsen er på podiet. Anders Colding Friis selv vil uddybe strategien frem mod 2022. Marketingdirektør Minna Philipson vil gå i dybden med det øgede marketingtryk fremover, og hvad de årlige udgifter på den konto på 2,5 mia. kroner skal bruges på. Den afgående finanschef, Peter Vekslund, skal redegøre for de »finansielle implikationer« – og så fremdeles.

Tirsdagens kapitalmarkedsdag i Pandora er blevet anset for en af de vigtigste overhovedet for Anders Colding Friis. Det er her, han skal sætte alt ind på at få genstartet den nødvendige og frugtbare kommunikation med børsmarkedet. Det må handle om, at investorer og analytikere får kigget Colding Friis dybt i øjnene og bliver overbevist om holdbarheden i den rejse frem mod 2022, som i princippet begynder tirsdag.

Det er i øvrigt pudsigt, at Pandora på sin hjemmeside skriver, at der er silent-periode (stilleperiode) fra 9. januar og frem til offentliggørelse af 2017-regnskabet 5. februar. Helt stille bliver det næppe på mødet med Pandora-toppen.

På den politiske front er der i denne uge et par interessante emner. Torsdag er der således et seminar i regi af Produktivitetsrådet, hvor bl.a. økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og flere forskere i økonomi vil holde indlæg, blandt andet om produktiviteten i den offentlige sektor.

Nok lyder en ny rapport fra noget så diffust som Produktivitetsrådet gabende kedsommeligt, men der er faktisk mening med galskaben. Vækst i samfundet handler om at få flere folk i arbejde og producere noget mere. Men det handler i høj grad også om produktiviteten, altså hvor smart og effektivt produktionen er både i de private virksomheder og de offentlige kontorer.

Danmark ligger typisk ganske godt til med hensyn til høj produktivitet, men truslen er, at vi falder tilbage og ned ad listen med de lande i verden med den højeste produkti­vitet.

Også økonomiministerens kolleger finansminister Kristian Jensen (V) og transportminister Ole Birk Olesen (LA) er i vælten torsdag. På et samråd skal de to ministre redegøre for den statslige rednings­pakke til PostNord. Blandt andet med en forsikring om, at statsstøttepengene ikke går til at udkonkurrere de private selskaber, som PostNord konkurrerer med. På den store globale scene kan det give mening at holde øje med de seneste økonomiske nøgletal fra Kina.

Torsdag er de kinesiske statistik­kontorer således klar med tal for BNP-væksten i Kina de sidste måneder af 2017, industriproduktionen og så videre. Imponerende i øvrigt at Kina med dets halvanden milliard mennesker kan have statistikker klar så hurtigt, når man tænker på, at indsamlingsmaterialet til statistikkerne i Danmark tager stort set lige så lang tid.

Internationalt begynder det i denne uge også at trække op til det årlige topledermøde i Davos i World Economic Forum, som konkret løber af stablen i næste uge. En komsammen med op mod 3.000 af verdens mest magtfulde folk. Det nye er, at Davos-mødet i år får besøg af den amerikanske præsident. Det blev meddelt fra Det Hvide Hus i sidste uge.

Det er selvfølgelig en stor fjer i hatten for Davos-mødet. Risikoen er imidlertid, at sikkerheden om Donald Trump og alt det kulørte i forbindelse med den amerikanske præsident tager fokus bort fra det væsentlige på Davos-mødet.

Nemlig en uforpligtende snak om de fremtidige tendenser for business­verdenen, om teknologifremskridt, om krig og fred, om mulighederne versus risiciene, om miljøet – kort sagt om alt det, der til syvende og sidst har betydning for os alle sammen.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator