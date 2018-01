Ugen på forkant: Kan Trump komme overens med Davos-eliten?

Velkommen til en uge, der byder på flere interessante ting. Det store sus er selvfølgelig topmødet i World Economic Forum i schweiziske Davos. Det 48. af slagsen.

Normalt skal man ikke forvente de store nyheder fra dette uofficielle topmøde, hvor der ikke tages beslutninger. Det væsentlige er diskussionen af globale tendenser og netværksdyrkning. Det er lykkedes for Davos-mødet i stadigt stigende grad at blande magtens mænd og kvinder på tværs.

I en erkendelse af at politik, business, religion, kultur, diversitet, miljø, lighed og en masse andre emner blandes sammen i én stor pærevælling, og at magtens mænd og kvinder har behov for at vide og få forståelse for, hvad der foregår andre steder end i deres egen lille hacienda.

Dette års Davos-møde må forventes at nå klimaks, når den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag lægger vejen forbi skisportsstedet i Alperne og lukker topmødet med sit indlæg. Meget kan man sige om Donald Trump, men forudsigelig er han ikke. Så hvad bliver hans budskab?

Netop Davos-topmødet er noget af det mest elitære, der overhovedet findes. Eliten er Trumps yndlingsoffer, og så skulle man tro, at Trump ville tordne mod de 3.000 forsamlede deltagere.

Helt sådan behøver det ikke komme til at foregå. Davos-topmødet fylder normalt ikke så meget i de amerikanske medier, og derfor kan Trump i Davos have en lidt anden holdning i Europa end på hjemmebanen i USA. Vi får se – spændende bliver det.

Danmark er rigt repræsenteret i år med hele 23 deltagere. Set udefra synes Davos-­arrangørerne i år at operere med en slags kønskvotering. 21 procent af deltagerne er således kvinder. Danmark kan dog ikke leve op til disse idealer, idet Danmark kun har to kvinder i Davos – herunder LO-formand Lizzette Risgaard.

Den store regnskabssæson skydes i gang i denne uge, dog mest med virksomhedsregnskaber fra udlandet.

I dag rykker den amerikanske streamingtjeneste Netflix ud med regnskabstallene for 2017. Og der er noget at leve op til.

Det børsnoterede Netflix – med et par store kapitalfonde i ejerkredsen – handles til en vild pris på Nasdaq-børsen. Børsværdien af selskabet er på næsten 600 mia. kr., og regner man ud på nøgletallet P/E-værden, handles Netflix på en superhøj pris på 220.

Til sammenligning ligger P/E-værdierne i de mere traditionelle industrier, lidt afhængig af branche, på 15-20. Forventningerne til Netflix og dets »blot« knap 4.000 medarbejdere er således tårnhøje. Der er noget at leve op til for Netflix.

På den hjemlige boldgade er Tryg, Topdanmark og Nordea klar med årstallene for 2017. Tryg (tirsdag) og Topdanmark (torsdag) tiltrækker sig ikke den store opmærksomhed. Forsikringsselskaberne har nogle af sine bedste år nogensinde. Det er fint og godt.

Vi forsikringstagere er åbenbart ikke særligt prisbevidste, og det sløver jo alt andet lige konkurrencen i sektoren.

Torsdag er den finske storbank Nordea og topchefen Casper von Koskull klar med 2017-tal. Som bekendt har Nordea valgt at flytte sit hovedkontor fra Stockholm til Helsinki, og derfor er Nordea nu officielt en finsk bank – med en meget stor markedsandel i Danmark.

Nordea vil sætte retningen for sundhedstilstanden i de øvrige nordiske storbanker. Og den er god, sundheds­tilstanden bredt i den nordiske bank­verden. Dog tyder det på, at Nordea både vækst- og indtjeningsmæssigt har tabt flyvehøjde. Analytikerne venter – samlet set – at både toplinjen og driftsindtjeningen går tilbage.

Samtidig er tabene dog fortsat lave og omkostningerne presset ned. Det betyder, at bundlinjen trods alt bliver tilfredsstillende. De svage forventninger til Nordea-resultatet kommer kontant til udtryk i en vigende aktiekurs.

Casper von Koskull skal således levere overbevisende på kommunikations­siden, hvis Nordea-aktien ikke skal sive yderligere. Det er svært at se, hvor han vil finde de positive overraskelser.

Fredag er der store kåringsdag blandt de kvindelige topledere. Prisen som årets bedste, kvindelige bestyrelsesmedlem skal uddeles for femte gang. 100 kvinder var med i opløbet, 15 på shortlisten, og freda­g kan kronprinsesse Mary og jury­formanden, Thomas Thune Andersen, så krone dette års vinder.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator