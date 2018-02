Ugen på forkant: Hvem er den mystiske kilde i dramaet om magten i TDC?

Fulgte du med i rollercoasteren i sidste uge på de globale børsmarkeder. Aktiernes tur i Tivolis rutsjebane? Hvis ja, vil du vide, at der altså ikke er skrevet noget ind i Grundloven om, at aktier ikke kan falde på dramatisk vis – hvilket en håbefuld sjæl ellers kunne forledes til at tro, hvis han eller hun har redet med på bølgen i de seneste seks-syv års børseufori.

Den ene dag et ordentligt hug i investorernes værdier, så fornyede stigninger, så hug igen, og tjah, usikkerhed, usikkerhed og usikkerhed gennem hele ugen. Torsdag faldt Wall Street kraftigt, fredag var aktierne imidlertid igen i grønt. Ingen aner noget om, hvilket lune de globale aktier er i på denne uges første dag.

Nu handler nærværende klumme ganske vist om ugen, der kommer – eller truer, om man vil. Men et godt gæt er, at sidste uges drama på børsmarkederne fortsætter ind i den kommende uge. Det er uge syv, og dansken er draget på ferie, men det er alle andre landes børshajer ikke. Så forvent fortsat usikkerhed.

Det er gyldne dage for eksperter, der skal udlægge teksten. Dels hvad der er årsag til den pludselige uro, dels hvad de kommende dage og uger byder på. Og der er frit slag på alle hylder. Præcis som det er gyldne dage for aktiehandlere.

Nogle mener, at aktierne bare er blevet for dyre og derfor skal ned i pris. Andre mener, at det blot er et lille plop, som lynhurtigt vindes ind igen, således at aktiepriserne efterfølgende kan sætte kurs mod nye højder. Spørgsmålet er altså, hvem der har têten, sælgerne eller køberne? Bundlinjen er velsagtens, at ingen aner, hvor aktierne skal hen, men at man altid kan finde en forklaring – på både stigninger og fald. I hvert fald når stigningen eller faldet er sket.

Også en anden af sidste uges helt store nyheder må forventes at trække tråde ind i den kommende uge. Nemlig dramaet om TDCs fremtid. Vinder angribergruppen med de danske pensionskasser med ATP i spidsen, eller vinder den siddende ledelse i TDC med topchef Pernille Erenbjerg og formand Pierre Danon i spidsen? Svært at tro, at begge parter i sidste ende vil kunne udlægge den endelige afgørelse som en sejr.

Det spil kører givetvis videre for fuld skrue også i denne uge. Hvis ikke i fuld offentlighed så i det skjulte.

Det er en meget usædvanlig og alvorlig sag. Jeg mindes i hvert fald ikke at have set så aggressiv en fremfærd i så stor skala tidligere. En eller flere personer lækkede som bekendt pensionskassernes bud på TDC – givetvis med det håb at få TDC-aktien til at stige. Det lykkedes i den grad. Aktien bragede i vejret med 17 procent.

I værste fald er der tale om ulovlig kursmanipulation. Det undersøger Fondsbørsen og Finanstilsynet. Man må i hvert fald konkludere, at den person eller de personer, der har lækket dette tilbud, ikke har villet TDC-virksomheden noget godt.

Ellers er ugen usædvanligt tynd med hensyn til nyheder på erhvervsfronten. Regnskabssæsonen, som hærgede i sidste uge, er i store træk klinget af. Nu skal regnskaberne og ikke mindst virksomhedernes fremtidsforventninger tolkes og analyseres. Det kan give udsving på de enkelte aktier.

Eksempelvis A.P. Møller - Mærsk, som fredag udsendte et regnskab med plusser, minusser og masser af tvivl. I denne uge vil børs­husene så justere deres forventninger til Mærsk-aktien, og det kan medføre svingninger hen over ugen.

Onsdag kan der være interessant nyt fra statistikfabrikkerne, og i heldigste fald kan det give et fingerpeg om styrken af det nuværende økonomiske opsving. Danmarks Statistik er klar med de foreløbige tal for BNP-væksten for fjerde kvartal 2017. Alt andet end en pæn positiv vækst vil overraske efter den chokerende nyhed i slutningen af 2017 om minusvækst i den danske vækst i 3. kvartal. Samlet set ventes det, at BNP-væksten for hele 2017 vil lande på den rigtige side af to procent.

Afgørende lande som USA, Japan, Italien med flere er onsdag også klar med opdaterede tal for de respektive landes BNP-vækst. Og disse nøgletal skulle gerne bekræfte økonomiske eksperter, centralbankchefer og andet godtfolk i, at ja, der er vækst, og væksten er forankret på et sikkert grundlag.

Masser af danske topchefer er taget på ski- eller solskinsferie, og vi andre, der i denne uge skal trække BNP-læsset, kan så i en ledig stund slappe af med curling, bobslæde og short-track på skøjter fra vinter-OL.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator