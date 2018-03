Tivoli leverer rekordresultat trods færre gæster

Det kan af og til være svært at være forlystelsespark i Danmark. I hvert fald når sommermånederne byder på flere dage med regn end solskin.

Det dårlige vejr i 2017 har dog ikke slået Tivoli ud. Forlystelsesparken kommer ud af 2017 med det bedste resultat nogensinde.

Selv om omsætningen blot steg en smule til 947,4 mio. kr. mod 945,2 mio. kr. året før, steg resultatet efter skat med 4 pct. og endte på 78,5 mio. kr. mod 75,3 mio. kr. i fjor.

Dette på trods af, at de mange regnvejrsdage betød et fald i antallet af gæster. 4.377.000 lagde vejen forbi Tivoli i 2017 mod 4.638.000 i 2016.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

»Det rapporterede resultat er det bedste i Tivolis historie. Resultatet skal ovenikøbet ses i lyset af, et usædvanligt dårligt vejr gennem hele året. Det hårde vejr påvirkede også sommerens gæstetal, hvilket gør at det samlede gæstetal for 2017 er lavere end 2016,« siger direktør Lars Liebst.

Når Tivoli kommer fornuftigt ud af 2017, selv om antallet af gæster er faldet, skyldes det ifølge Lars Liebst, at der i 2017 har været et højre forbrug pr. gæst samt en højere indtjening fra de aktiviteter, som ikke er direkte afhængige af gæstetallet i Haven.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

»Resultatet for 2017 er tilfredsstillende, særligt taget det udfordrende vejr i betragtning og viser, at Tivolis strategi om at være en helårsvirksomhed, der er mindre afhængig af vejret, er lykkedes,« siger adm. direktør Lars Liebst.

For 2018 forventer Tivoli en omsætning, der er højere end 2017, bl.a. som følge af madmekkaet Tivoli Hjørnet, flere forestillinger i Salene samt flere gæster i Haven. Virksomheden forventer at opnå et resultat før skat i niveauet 100 - 110 mio. kr. for 2018.