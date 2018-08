Tiffany skinner klarere end ventet og opjusterer årets resultat

Juveleren Tiffany & Co. fik et bedre salg i andet kvartal end ventet blandt de analytikere, som Bloomberg News havde spurgt, inden regnskabet for andet kvartal blev offentliggjort.

Samlet steg omsætningen med 7 pct. til 1,08 mia. dollar mod en ventet stigning på 5,6 pct. i andet kvartal svarende til 1,04 mia. dollar.

Det japanske salg steg med 8 pct. mod ventede 1,8 pct., salget i Europa faldt med 4 pct. mod et ventet fald på 4,8 pct. og i Amerikas voksede salget med 8 pct. mod ventede 6,8 pct.

Faktisk var det kun i Asien, at selskabet skuffede analytikerne, da salget i andet kvartal steg med 10 pct. mod ventede 10,5 pct., skriver Bloomberg News.

Nettoindtjeningen var i andet kvartal på 145 mio. dollar, hvilket svarer til en stigning på 26 pct. i forhold til perioden sidste år. Og per aktie var resultatet 1,17 dollar mod 0,92 dollar for et år siden, fremgår det af regnskabet.

Tiffany venter nu, at hele året vil give en indtjening per aktie på mellem 4,65 dollar og 4,80 dollar mod tidligere 4,50-4,70 dollar per aktie.

En aktie i Tiffany stiger med 4,8 pct. i formarkedet.

/ritzau/