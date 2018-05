Sydbank: Kina skuffer i Pandoras regnskab præget af valutamodvind

Pandoras vækst i Kina, der i første kvartal var på 9 pct. mod 16 pct. i første kvartal 2017, springer i øjnene, siger Søren Løntoft Hansen, der er analytiker i Sydbank.

- Det ser ud til, at væksten i Kina er kommet markant ned i tempo i forhold til de tidligere kvartaler. Jeg tror, at det skyldes, at der i takt med udvidelsen af butiksnetværket opstår udfordringer - og det samme sker i forhold til markedsføringen i Kina, siger Søren Løntoft Hansen.

- Samtidig er Pandora udfordret i forhold til uofficielle salgskanaler. Og samlet virker også som om, der er lidt flere udfordringer i Kina end ventet, siger han. Af regnskabet fremgår det, at Pandora har koncentreret sig om blandt andet "proaktiv håndtering og begrænsning af salg gennem uofficielle salgskanaler".

Sydbanks analytiker mener, at det overordnet set er et kvartal, der lander lidt svagere end ventet. Og at den negative valutaeffekt spiller ind på toplinjen, der var på 5115 mio. kr. mod ventede 5194 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates. Omsætningen lød i første kvartal på 5159 mio. kr.

USA er ligeledes en sten i skoen hos Pandora. Væksten i omsætningen var negativ med 20 pct. i første kvartal mod et fald på 8 pct. i første kvartal 2017.

- Vi ser lidt mere negativt valutaeffekt end ventet. Og USA er oveni et svært marked, hvor man mangler nyhederne til at skubbe gang i salget, siger Søren Løntoft Hansen.

- Men jeg hæfter jeg med mig ved de opløftende meldinger vedrørende forårskollektionen. Det er helt essentielt med nyheder i deres produktsortiment, der skal være med til at indfri målene langsigtet, siger han.

Søren Løntoft Hansen venter, at aktien kommer under pres, når markedet åbner tirsdag morgen.

- Også selv om tallene i første kvartal ikke lægger op til den store negative kursreaktion, påpeger han.

/ritzau/FINANS