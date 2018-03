Store ændringer i Lars Larsens imperium: Topchef forlader virksomheden efter svære år

Syv år.

Så længe har Michael Christiansen stået i spidsen for virksomheden IDdesign, der driver møbelkæderne IDEmøbler og ILVA. Men nu har han besluttet at forlade virksomheden, der er ejet af dynekongen Lars Larsen, og gøre pladsen ledig til, at en ny kan føre virksomheden videre.

»Efter syv meget spændende år har jeg besluttet, at jeg skal noget andet. Det har selvfølgelig været en svær beslutning, men jeg føler, at tidspunktet er det rigtige. Vi oplever god fremgang i både omsætning og indtjening, og vi har netop været igennem en god strategiproces, der har lagt et godt fundament for fortsat fremgang,« siger Michael Christiansen i en pressemeddelelse.

Han fortsætter på posten frem til 31. maj, hvor han bliver afløst af Rami Jensen, som er en hjemmevant herre i Jysk. Han kommer fra en stilling som underdirektør med ansvar for forretningsudvikling i Jysk.

»Jeg er glad for, at Michael bliver frem til 31. maj og sikrer en god overgang. Michael har ydet en stor indsats for IDdesign, og jeg har fuld forståelse for, at han nu ønsker at prøve noget andet,« siger ejer og nuværende bestyrelsesformand, Lars Larsen, i pressemeddelelsen.

Lars Larsen er samtidig glad for, at Rami Jensen har takket ja til at overtage IDdesign.

»Rami har været et stort aktiv for JYSK igennem mange år, og jeg føler mig overbevist om, at han bliver en fantastisk direktør for IDdesign. Samtidig er jeg glad for, at det har været muligt at tilbyde Rami en spændende stilling med et meget stort potentiale,« siger han.

Ny bestyrelsesformand

At Michael Christiansen forlader IDdesign, er ikke den eneste ændring, der sker i IDdesign

Lars Larsen har besluttet at forlade posten som bestyrelsesformand i IDdesign. Den plads kommer Jan Bøgh, direktør i JYSK Nordic, til at overtage. Han kommer ligeledes til at tiltræde den 31. maj.

IDdesign har i dag i nærheden af 800 medarbejdere og kunne i 2017 præstere en omsætning på 1,8 mia. kroner mod 1,65 mia. året før. Men IDdesign har i flere år kørt med massive underskud. Et underskud, som dog blev mindre sidste år. Hvor underskuddet i 2016 var 212 mio. før skat, var det i fjor 'kun' 62 mio.

Bl.a. har et nyt IT-system i 2015 sat en stopper for overskud i selskabet. Butikkerne havde ikke kontrol over deres varelager, og kunderne måtte se måbende til.

Men da årsregnskabet for 2017 blev præsenteret, var Michael Christiansen fortrøstningsfuld. I Han udtalte i den forbindelse, at et snarligt overskud er på vej.

»Hvis vi lægger butikssalget i vores franchisekæde, som vi driver udenlandske forretninger med, til, rammer vi for første gang over 2 mia. kr. i omsætning. Vi kommer fra et lavere niveau, men tager en ny luns af markedet,« sagde Michael Christiansen til Finans.