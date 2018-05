Starbucks og Amazon raser over ny hjemløse-skat

Teknologigiganten Amazon og kaffekæmpen Starbucks er mildest talt rystede, efter at byrådet i den amerikanske storby Seattle har indført en ny afgift.

Efter flere ugers ophedet debat vedtog byrådet mandag en skat, som betyder, at selskaber med mindst 20 millioner dollar i bruttoindtægter skal betale 275 dollar per fuldtidsansat.

Afgiften, der efter planen træder i kraft i 2019, forventes at indbringe omkring 47 millioner dollar om året, og pengene skal blandt andet bruges til at bygge billige boliger i Seattle, skriver Los Angeles Times.

»Byen har et forbrugsproblem«

Amazon beskæftiger i dag mere end 45.000 mennesker i hjembyen Seattle, og det hastigt voksende selskab har især for skylden for de stigende boligpriser, som har skubbet flere personer med lave indkomster ud i hjemløshed. Sidste år nåede Seattle op på at have den tredjestørste koncentration af hjemløse i USA.

Selskaber som Amazon og Starbukcs anerkender udfordringen med de mange hjemløse, men de stiller sig uforstående over for løsningen. Samtidig påpeger de, at politikerne er utroligt ringe til at tage vare på Seattles hjemløse, når det er nødvendigt at indføre en ny skat, som skal hjælpe dem.

»Denne by har ikke et indtægtsproblem – den har et forbrugsproblem,« skrev vicedirektør i Amazon Drew Herdener til byrådet mandag.

Arbejdet er genoptaget

I første omgang valgte Amazon at standse to store byggeprojekter i protest mod den nye afgift. Men tirsdag genoptog teknologiganten arbejdet på en 17 etager høj kontorbygning.

»Vi er meget bekymrede over fremtiden - styret af byrådets fjendtlige tilgang og retorik overfor større virksomheder - hvilket tvinger os til at sætte spørgsmålstegn ved vores fremtidige vækst her,« lød det fra Drew Herdener.

Starbucks udtrykte ligeledes klokkeklar kritik:

»Denne by fortsætter med bruge løs af penge uden at foretage reformer eller lignende, mens byen ignorerer hundredvis af børn, der sover udenfor,« skrev John Kelly, chef for for Public Affairs i en erklæring.

Mere end 500 selskaber vurderes at blive berørt af den nye skatteregel.