Sig det med bøger i stedet for blomster: Bog & idé lancerer gaveshop på nettet

Bog & Idé har 125 butikker landet over, men kunderne behøver ikke at bevæge sig ned i en af de fysiske butikker for at købe en gave. Den kan leveres til døren med den nye gaveshop. Billedet er fra butikken på Købmagergade i København.

Mange har sendt eller fået tilsendt en buket blomster med Interflora. Den kan bestilles online, bliver leveret indpakket og med kort i modtagerens hænder. Nu tilbyder Bog & Idé det samme – bare med bøger, brætspil eller noget helt tredje fra kædens hylder.

Kæden relancerede sidste år sin hjemmeside, og gaveshoppen, der åbnede onsdag, er endnu et tiltag, som skal styrke kæden online. Det skal give dem en fordel i konkurrencen mod Saxo og Amazon, der er stærke spillere på markedet.

»Vi kom sent i gang med vores onlinehandel, og det har vi nu arbejdet meget fokuseret på at indhente. Saxo har jo været tilstede online mange år, og Amazon er meget store. Men der er ikke andre end os, der leverer bøger indpakket og med kort lige til døren, så der har vi et forspring,« siger Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør for Bog & Idé.

Virksomheder der skiller sig ud fra konkurrenterne vil ifølge Per Østergaard Jacobsen, forbrugerekspert og ekstern lektor på CBS, typisk have en fordel. Men han mener, at gaveshoppen er nem at kopiere, så fordelen vil ikke nødvendigvis vare ved.

»I det omfang at Bog & Idé leverer nogle andre ydelser, kan de godt konkurrere med Saxo og Amazon, fordi Bog & Ide kan noget, som de ikke kan. Men hvis gaveshoppen bliver en succes, kan jeg sagtens forestille mig, at Saxo kunne finde på at gøre det samme,« siger han.

Det skal være nemt og hurtigt

Som på andre virksomheders hjemmesider har det altid været muligt for Bog & Idés kunder at få tilsendt en pakke med posten, men den nye gaveshop skal gøre det nemt at give en færdig gave.

»Gaveshoppen er tænkt til der, hvor du har travlt, og hvor du måske ikke har tid til at køre til den anden ende af landet og give en gave. Det eneste, du kan i dag, hvis du ikke selv kan nå det, er, at sende en buket, en flaske vin eller chokolade. Vi giver kunderne en ny mulighed,« siger Marianne Lyngby Pedersen.

Det er ikke alle Bog & Idés varer, som kunderne kan få sendt afsted som en gave. Lige nu er der 100 varer i gaveshoppen, som er nogle af de mest populære fra hjemmesiden og de fysiske butikker. Det skal sikre, at varerne er på lager, så de kan nå frem til modtagerne i Danmarks fire største byer på bestillingsdagen.

At det er nemt og hurtigt at få leveret gaven, er ifølge forbrugerekspert Per Østergaard Jacobsen vigtigt, fordi tiden ofte er knap for den moderne forbruger. Men han understreger, at det langtfra er alle, der vil begynde at give gaver på denne måde.

»Der er ingen tvivl om, at der er et marked for at få leveret en gave lige til døren, for mange har en travl hverdag, men man kan diskutere, hvor stort et marked der er. Det er jo ikke sådan, at alle gaver bliver erstattet af det nu,« siger han.

Han mener ikke, at den nye gaveshop får folk til at give flere gaver, men den kan medføre, at nogle vælger at give en bog fremfor blomster. Derfor vil Bog og Idé ifølge Per Østergaard Jacobsen blive en konkurrent til Interflora.

Artiklen fortsætter under billedet Varerne i den nye gaveshop bliver pakket ind og sendt afsted fra en af Bog & Idés fysiske butikker. De leveres på bestillingsdagen i København, Aarhus, Odense og Aalborg og dagen efter i resten af landet. Billedet er fra en af kædens 125 butikker. Foto : Jeppe Michael Jensen

Fokus på onlinehandlen styrker konkurrenceevnen

Når Bog & Idé er i konkurrence med andre virksomheder om kunderne, er det ifølge Per Østergaard Jacobsen en god ide at styrke onlinehandlen.

»Der er ingen tvivl om, at nethandlen stiger og stiger, og det kommer den til fremover. Det er kun et spørgsmål om nogle få år, før man kan se, at omsætningen i detailhandlen vil være større online end i de fysiske butikker,« siger han.

Hos Bog og Idé kan de se, at den styrkede tilstedeværelse online også er med til at trække kunder ned i de fysiske butikker.

»Der er flere og flere af vores kunder, der har været på vores hjemmeside, inden de kommer ind i vores butikker. Så derfor giver det rigtig god mening at være tilstede online, for det gør, at kunderne kommer ned i vores butikker,« siger Marianne Lyngby Pedersen.

Siden relanceringen af Bog & Idés hjemmeside i juni sidste år er antallet af deres webtransaktioner steget med 81 procent.