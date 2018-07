Se listen: Her er de 10 mest populære turistattraktioner

I hele 2017 var der kun 13 af de helt rigtige sommerdage. Altså dem, hvor temperaturmålerne passerede 25 plusgrader. Det er et tal, der er blevet brugt flittigt til at karakterisere, hvor varm sommeren er i år. Allerede nu er der et godt stykke over 40 af den slags sommerdage.

En af de brancher, som er særligt følsomme overfor vådt fra hilmen, er turistbranchen. Men til trods for sidste års svigtende sommervejr formåede de danske turistattraktioner at tiltrække gæster. Og mange af dem. Alene de ti mest besøgte turistattraktioner havde samlet set 14,1 mio. personer på besøg. Tallet er 0,7 pct. lavere end for det foregående år, men der var også fremgang at spore.

De 50 mest populære attraktioner oplevede en fremgang i besøgstallene på 1,2 pct.

Søren Kragelund, formand for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, er godt tilfreds med resultatet vejret taget i betragtning.

»Mange af de største attraktioner er baseret på udendørs aktiviteter, og besøgstallene er derfor påvirket af, hvordan vejret arter sig. Sidste sommer var vejret ualmindelig våd og kold, og derfor er det utroligt flot, at besøgstallet stort set holdt niveauet fra året før. De mange solskinstimer, vi har haft i år, giver håb om en god vækst i 2018,« siger han i en pressemeddelelse.

Hov, der er en ny i top 10

Det er et af tallene fra VisitDenmarks nyligt offentliggjorte Attraktionsliste, som atter kårer Tivoli som den ultimative højdespringer. Knap 4,4 mio. gæster lagde vejen forbi oplevelseshaven i København, og der er langt til nærmeste bejler til førstepladsen, Dyrehavsbakken. Knap to mio. gæster er forspringet. Blandt de fem bedste finder vi også Legoland og Zoologisk Have i København. Ind på femtepladsen kommer Botanisk Have i København. Det er første gang, det eksotiske tilflugtssted overhovedet er i top ti.

»Vi har mange rigtig gode attraktioner i Danmark, som er dygtige til at lytte til, hvad gæsterne efterspørger og udvikle nye og spændende oplevelser,« siger Søren Kragelund i pressemeddelelsen.

»Især de udenlandske turister er meget aktive og vil gerne gå på opdagelse i Danmark, og her spiller attraktionerne en vigtig rolle.« VisitDenmarks marketingdirektør, Janne Grønkjær Henriksen DEL CITAT

VisitDenmarks turistundersøgelse viser, at udenlandske turister er glade for de danske turistattraktioner. Således besøger 80 pct. af dem en eller flere attraktioner under opholdet i Danmark. Danskerne, der tager på ferie her til lands, kan med en procentsats på 64 pct. ikke præstere samme attraktionslyst.

»For de fleste danske og udenlandske turister er det et must at besøge en forlystelsespark, en zoologisk have, et museum eller en anden attraktion i løbet af ferien. Især de udenlandske turister er meget aktive og vil gerne gå på opdagelse i Danmark, og her spiller attraktionerne en vigtig rolle,« siger VisitDenmarks marketingdirektør, Janne Grønkjær Henriksen, i en pressemeddelelse.

Du kan se listen med de 10 mest besøgte attraktioner herunder.

1. Tivoli, 4.377.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Bax Lindhardt

2. Dyrehavsbakken, 2.400.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Besøgstallet er estimeret. Foto : Mads Claus Rasmussen/Scanpix

3. Legoland, 1.700.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Fastholder besøgstallet fra år til år. Foto : Mads Claus Rasmussen/Scanpix

4. Zoologisk Have i København, 1.173.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Foto : PR

5. Botanisk Have i København, 971.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet 2017 er første år, hvor samtlige 12 måneder er talt med pålidelige tællere. Foto : NIELS AHLMANN OLESEN

6. Djurs Sommerland, 809.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Foto : PR

7. Aquadome Lanlandia Billund, 681.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Foto : PR

8. Rundetårn, 680.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Foto : VisitDenmark

9. ARoS Aarhus Kunstmuseum, 659.000 besøgende i 2017

Artiklen fortsætter under billedet Besøgstallet dækker besøgende, der har indløst billet. Foto : VisitDenmark

10. Louisiana, 658.000 besøgende i 2017