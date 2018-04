Se kortet: Lukker din lokale Fakta?

Den underskudsgivende discountkæde Fakta er godt på vej mod at få overskud. Sidste år blev det til et underskud på 18 mio. kr. mod et minus på 124 mio. i 2016.

Vej mod overskud går blandt andet via en nedlukning af en række tabsgivende Fakta-butikker, og Coop har annonceret, at 47 af de 406 discountforretninger skal lukke. Dvs. næsten hver niende. De 47 butikker er markeret på kortet her under. Se om din butik lukker:

Allerød

Billund

Bogense

Brønderslev

Egå

Esbjerg, Randersvej

Espergærde

Frederiksberg, Nrd. Fasanvej 15

Greve midtby

Haderslev, Gravene

Kolt

Havdrup

Lind

Holstebro, Vestergade

Juelsminde

Jyderup

Jyllinge

Kerteminde

København, Nørrebrogade 174

København, Østerbrogade 125

Maribo, Ved Åen

Aalborg, Vesterbro

Aarhus, Guldsmedegade

Nivå Stationscenter

Næstved, Hvedevænget

Næstved, Skallegårdsvej

Odense NV, Tingvallavej

Odense SV, Dalumvej

Odense, Rosengårdscentret

Præstø, Østerbro 17

Ribe, Trojels Knæ

Silkeborg, Viborgvej

Sindal

Skagen

Slagelse

Randers, Spentrup

St. Heddinge

Støvring, Jernbanegade

Sunds

Søndersø

Ulfborg

Vamdrup

Vinderup

Vodskov

Aabenraa, Vestergade

Aalborg, Sjællandsgade

Aalborg, Hobrovej