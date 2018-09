Schweizisk luksusselskab reintroducerer CEO-stillingen - aktien stiger

Det schweiziske luksusselskab Richemont, som blandt andet står bag mærkerne Cartier og Montblanc, har præsenteret en ny administrerende direktør.

Den nye mand i spidsen er Jerome Lambert, som har været i virksomheden i mere end to årtier. Det er noget af en drejning eftersom bestyrelsesformanden, Johann Rupert, for to år siden afskaffede stillingen, fordi han mente, at den var for stor for en enkelt person at håndtere.

Det skriver Bloomberg News.

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye administrerende direktør annoncerede selskabet også handelsnyt og kunne i den forbindelse præsentere, at omsætningen for de første 5 måneder steg 10 pct., hvor analytikerne havde forventet en stigning på 8 pct.

Aktien stiger 1,2 pct. efter offentliggørelsen af, at salget i blandt andet smykkemærkerne går bedre end forventet.

Den stigende omsætning er drevet af, at der i Asien er et stigende salg indenfor luksusure, og samtidig har fokus på E-handel været med til at løfte det samlede salg.