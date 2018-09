Rejser trækker de danske forbrugerpriser lidt ned

Det er blevet billigere at rejse til sol og varme, og de lavere priser har holdt de danske forbrugerpriser nede i august.

De samlede forbrugerpriser faldt 0,4 procent i august sammenlignet med måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik.

I kategorien kultur og fritid faldt priserne 2,9 procent, og det skyldes primært charterrejser, men også delvist lavere priser på leje af sommerhuse.

Forbrugerpriser - der også går under navnet inflation - dækker over udviklingen i priserne på varer og tjenester.

For et lands økonomi er det vigtigt med en lille smule inflation for at holde gang i forbruget.

Hvis priserne står stille - eller helt falder - vil forbrugerne i højere grad spare op og vente på lavere priser i fremtiden, hvilket går ud over væksten i økonomien.

Hvis man sammenligner udviklingen over det seneste år, steg forbrugerpriserne en procent i august trods faldet i forhold til juli.