Ramponeret lagerbygning giver Lauritz.com millionlussing

Auktionshuset Lauritz.com opgiver nu sine storstilede planer for at omdanne en ramponeret lagerejendom på Rovsingsgade til et topmoderne hovedkvarter.

I stedet skal ejendommen sælges uden, at auktionshuset lejer sig ind i bygningen efterfølgende. Den manøvre udløser en nedskrivning på 18,9 millioner kroner.

Det fremgår af kvartalsregnskabet fra selskabet.

Lauritz.com skriver, at selskabet vil af med bygningen inden for det næste år. Bengt Sundstrøm solgte selv ejendommen ind i auktionshuset, inden selskabet gik på børsen i Stockholm i sommeren 2016.

Lauritz.com-ejer Bengt Sundstrøm købte i 2009 via sit private selskab lagerejendommen på Øster­bro for 57 millioner kroner.

Den aldrende lagerbygning viste sig efterfølgende at blive en under­skudsforretning. Bengt Sundstrøm forsøgte i flere år at skille sig af med problemejendommen – uden held.

I 2015 solgte skød han ejendommen ind i Lauritz.com for omkring 50 millioner kroner.

Efter selskabet var kommet på børsen var det meningen, at der skulle komme friske kontanter ned i selskabet ved, at ejendommen skulle sælges. Køberen Ejendomsselskabet Norden sprang imidlertid fra ved hjælp af en kattelem, som kritikere mente, at Lauritz.com burde have fortalt aktionærerne om.

Foruden det bebudede salg af ejendommen skærer virksomheden ved at lave en spareplan, der skal opveje det store fald i omsætningen.

Sidste år faldt omsætningen med 11 procent fra godt 219 millioner i 2016 til knap 196 millioner kroner.

Regnskabet er det første fingerpraj om, hvordan det går den hårdt pressede virksomhed, efter den i december blev centrum for regulært ledelsesopgør.

Den daværende topchef Erik Norberg blev efter få måneder på posten fyret. Samtidig valgte tre af medlemmerne i Lauritz.coms bestyrelse at træde ud på grund af uenigheder med ledelsen.

Det var ellers meningen, at Norberg som afløste Bengt Sundstrøms partner Mette Rode Sundstrøm på posten skulle rette det faldende salg op for auktionshuset.

Han satte gang i en finansiel analyse, der skulle danne klarhed over Lauritz.coms økonomi.

Det faldende salg er en del af en giftig cocktail med en stor obligationsgæld, der løbende kaster en millionstor renteregning af sig.