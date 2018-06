Presset stormagasinkæde overvejer at sælge Magasin

Den britiske stormagasinkæde Debenhams er så presset, at den overvejer at sælge dens danske del, Magasin du Nord.

Det oplyser finansdirektør Matt Smith til nyhedsbureauet Reuters.

»Det er godt tidspunkt at gennemgå vores forretning,« siger han til Reuters.

Han ønsker ikke at kommentere, om briterne har modtaget et tilbud på kædens seks danske stormagasiner og webbutik, som Debenhams købte i november 2009.

Udtalelsen faldt i forbindelse med, at Debenhams for trejde gang i 2018 nedjusterede forvetninger pga. hård konkurrence fra discountbranchen.

Den britiske stormagasinkæde Debenhams fik en stor børslussing, efter at selskabet har leveret skuffende forventninger til året, der ligger under analytikernes estimater, skriver Bloomberg News.

Debenhams venter et overskud før skat på 35-40 mio. pund., mens markedskonsensus ifølge Bloomberg News ligger på 50,3 mio. pund. Debanhams-aktien faldt 14,7 pct. på børsen i London tirsdag formiddag. Kort efter åbningen faldt aktien helt op til 20 pct.

Magasin har vækst i et presset marked

Depenhams, der driver omkring 150 butikker i Storbritannien, Irland og Danmark, er ikke den eneste stormagasinkæde, der har det svært. Kædens brititiske rival, House of Fraser, annononcerede for nylig, at den planlægger at lukke halvdelens af dens butikker, mens en anden engelsk rival, Marks & Spencers Group, lukker en tredjedel af butiksnettet.

Det er særligt discountbranchens lave priser samt netgiganter som Amazon og Alibaba, der presser stormagasinerne.

»Vi kan se, at situationen i England er blevet dårligere. Når man kigger på vores vigtige komponenter i virksomheden, har vi solgt mindre tøj og fodtøj, mens vi inden for beauty har set et fald i salget af make up, selv om salget af hudpleje er steget,« siger Depenhams adm. direktør Sergio Bucher til Bloomberg.

Mens stormagasiner har det svært mange steder i Europa og USA, har Magasin siden Debenhams købte kæden i 2009, oplevet vækst. Ifølge regnskabet fra Debenham tjente Magasin du Nord 230 mio. kroner i 2017, mens stormagasinkæden de seneste år haft en årlig omsætning, der nærmer sig 3 mia. kr.

»Magasin er lykkedes med at lande på den rigtige hylde. De har god kundeservice, har optimeret en masse ting bag scenen som f.eks. it, og så har de været dygtige til at have de rigtige sortimenter med et godt mix af high end og low end, som de også tilpasser de forskellige købegrundlag i deres seks magasiner,« siger detailekspert Dorte Wimmer fra Retail Institue Scandinavia.

Ekspert: Andre kæder er mulige købere

Debemhams købte den danske kæde for 101 mio. kr. af islandske Baugur. Det er uvist, hvor langt Debenhams er med et salg, samt hvem der er potentielle købere og til hvilken pris.

Dorte Wimmer mener, at det bedste bud på en køber er en anden stormagsinkæde, der vil ind på det danske marked, som man så det, da italienske La Rinascente, der har 11 stormagasiner i Italien, i 2013 købte danske Illum.

»Det kunne godt være en af de andre store kæder, der ønsker et stærkt ben i Norden til at supplere det, de har i forvejen,« siger hun.

Hun tror ikke på, at den danske kæde vil vække interesse hos kapitalfonde.

»De går jo primært ind, hvis de kan se, at de kan optimere driften og få en profit ud af det på relativ kort sigt, men Magasin har allerede optimeret en del for at få en effektiv forretning, så det er måske svært at skære mere, uden at det går ud over Magasins DNA og den gode kundeoplevelse,« siger hun.