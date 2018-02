Pas på, nu har rentespøgelset smidt sin usynlighedskappe

Velkommen til en ny uge, hvor vi triller ind i den første forårs­måned, men – skal man tro vejrprofeterne – med sibirisk kulde og nedkøling. Det skal nok resultere i en række »breaking news« med biler, der ikke kan starte eller er kørt i grøften, frost­sprængte vandrør eller nedfaldne istapper. Det bliver kulde med en chill-faktor, der viser minus 20 grader. Så klæd dig varmt på.

Helt så dramatisk bliver det næppe på businessområdet. De sidste årsregn­skaber drysser ind, men sandsynligvis med gode tal for både 2017 og 2018. Også de økonomiske nøgletal fra nær og fjern viser altovervejende positive tegn.

Onsdag er der de endelige danske BNP-tal for fjerde kvartal 2017, der ventes at bekræfte de indikative tal, der tidligere er offentliggjort. Så hvad er der at bekymre sig om? Hvad er der værd at holde øje med i denne uge? Hvem sætter retningen og med hvad?

Noget tyder på, at rentespøgelset er ved at kaste sin usynlighedskappe af sig og i stedet bliver til konkret virkelighed.

Renten er på vej op. Det er alle enige om. Det store spørgsmål er i hvilket tempo. Også her sætter USA retningen for de ledende rentesatser, som får betydning også for din boligøkonomi.

De senere ugers uro på aktiemarkedet kan netop henføres til usikkerheden om renten. Den ledende tiårige amerikanske rente – nogle kalder det verdens vigtigste rentesats – har foretaget nogle urovækkende spring. I hvert fald for dem, som har troet, at nulrenteniveauet skulle være en evig tilstand.

Økonomerne i både den norske bank DNB og Danske Bank er enige om, at ulven nu kommer – nemlig rentestigningerne. DNB venter fire rentestigninger fra den amerikanske centralbank, Fed, i år og yderligere fire rentestigninger næste år. Baggrunden er, at både væksten og inflationen i USA fortsat er på vej op, og så skal også renten op.

Danske Bank-folkene ser knap så mange rentehop, men har dog besluttet at opjustere skønnet for denne tiårige rentesats til 3,3 procent i løbet af 2018.

Renteeksperterne kan måske få et fingerpeg om USA-renten, når Fed-chef Jerome H. Powell onsdag fremlægger den halvårlige pengepolitiske redegørelse for Kongressen.

Det interessante er jo, at den splinternye Fed-direktør er USA-præsident Donald Trumps mand, og forestiller man sig en overivrig Jerome H. Powell, der drejer for meget på renteskruerne, kan det i værste fald resultere i et blodbad på aktiemarkedet. Det er en tynd balancebom at bevæge sig på.

Der er i denne uge årsregnskaber fra NKT og Nets tirsdag, Alm. Brand-koncernen onsdag, Københavns Lufthavne torsdag, og Parken Sport & Entertainment fredag.

En vis interesse er der om NKT-regn­skabet – og Nilfisk-regnskabet – efter opsplitningen af de to selskaber, mens interessen for Nets-regnskabet efter afnoteringen derimod nok er minimal.

Selv vil jeg holde et vågent øje med Københavns Lufthavne og Parken.

Lufthavnen har skiftet kraftigt ud i ejerkredsen. Det burde ikke betyde noget for regnskabs­tallene, men hvad med ledelsen i Københavns Lufthavne? Formanden, Lars Nørby Johansen, fylder 69 år senere i år. Spørgsmålet er, om han benytter lejligheden til at sige farvel og tak i år, eller venter han til næste år?

Fredagens regnskab fra Parken kommer på et tidspunkt, hvor Østerbro-selskabet er kommet i strid modvind. Parken må formodes at ramme sine egne forventninger for hele 2017 med en omsætning på omkring 1.250 mio. kr. og et resultat før skat mellem 40-55 mio. kr. Men hvad med forventningerne til 2018?

Skjules kan det ikke, at Parken er presset. Bedst går det med feriedelen i koncernen Lalandia, mens både FCK-­forretningen og især Fitnessdk har det svært. Indtjeningspresset smitter selvfølgelig også af på børskursen.

Det underskudsgivende Fitnessdk er en klods om benet på Parken, og et frasalg kan resultere i yderligere tab og nedskrivninger. Fitnessforretningen har huslejeforpligtelser for 750 mio. kr., og det er også med til at tynge prisen. Svært og dyrt at lukke urentable centre.

Spørgsmålet er, hvor langt tålmodigheden hos de store aktionærer med Erik Skjærbæk i spidsen rækker.

Ugen vil givetvis også resultere i nye, truende toner om en kommende storkonflikt på det offentlige område. Det er nu engang spillets regler. At man hver især puster sig op og så i sidste øjeblik finder hinanden. Vi får se.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator