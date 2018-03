Parken-formand: Vi holder, hvad vi lover, og jeg er tilfreds

Det er til trods for, at resultatet bakker.

Parken, der driver FCK, Lalandia, kontorejendomme og fitnesskæden Fitness DK, kom ud af sidste år med et overskud på 40,7 mio. kr. mod 66,5 mio. året før, hvor fodboldholdet FCK deltog i Champions League. Indtægterne i alt endte på 1302 mio. kr. mod 1448,2 mio. kr. året før.

I 2017 var FCK i gruppespillet i Europa League, der ikke er nær så økonomisk attraktivt som Champions League.

- FCK har jo klaret sig historisk godt med "the double" og Europe League som det primære. Så FCK-kampe, pokalfinale, landskampe og en række store koncerter har været udslagsgivende for resultatet i stadionsegmentet, forklarer Bo Rygaard til Ritzau Finans.

I alt tjente fodboldforretningen 52,4 mio. kr. hjem i 2017 mod 198,1 mio. kr. året før.

TO NYE LALANDIA PÅ VEJ

I forbindelse med regnskabet oplyser selskabet desuden, at det vil udvikle nye Lalandia-feriecentre. Et i Danmark og et i Sverige nær Stockholm.

Bo Rygaard forklarer, at det endnu er for tidligt at melde ud, præcis hvor det nye danske Lalandia kommer til at ligge, og hvad det kommer til at koste. For der foregår "en række diskussioner omkring placeringer og sommerhusområder på regeringsniveau" i øjeblikket.

Han påpeger dog, at Parken har et "særligt sted", man gerne vil åbne i Danmark. Men det kræver plads, for til et Lalandia-center hører feriehuse.

- Planloven skal være konkret, før vi kan vurdere, hvor, hvornår og i hvilken størrelse, det kommer til at blive, siger han.

Planen for det svenske Lalandia er dog allerede offentliggjort, og det kommer til at ligge i nærheden af Stockholm. Her diskuterer man stadig med kommunen om at få udviklet det nye center. Det er endnu for tidligt at sige præcis, hvor stor investeringen bliver i Sverige, siger Bo Rygaard.

Lalandia-segmentet landede et resultat på 91,1 mio. kr. mod 83 mio. kr. året før.

STADIG UNDERSKUD I FITNESS-FORRETNINGEN

I Fitness DK måtte Parken se et underskud på 60,2 mio. kr. mod et minus 138 mio. kr. året før. Her er der dog gang i en genopretning, der skal styrke forretningen.

- Vi har taget en hel række engangsomkostninger i løbet af årets løb i forbindelse med lukning af træningscentre og hensættelser til fremtidige lejeforpligtelser.

Han understreger, at hele koncernen skal løfte i flok og bidrage positivt.

- Også Fitness DK. Vi kunne have indgået partnerskaber, men det har vi droppet, fordi planen nok skal give en rentable forretning, siger Bo Rygaard.

Han vil ikke fortælle, præcis hvornår Fitness DK bidrager med sorte tal. Men:

- Det er inden for et par år, at vi skal se en sund forretning, lyder det.

Han peger blandt andet på gamle og dårlige kontrakter, der er årsag til problemerne i selskabet. Dem er man ved at komme ud af, men det "koster en bondegård".

- Placeringer, der tidligere lå rigtig godt, ligger pludselig ikke så attraktivt. Når man så har rigtigt dårlige kontrakter, må man jo komme ud af det billigst muligt, siger han.

UDBYTTE FALDER TIL 2,50 KR. PER AKTIE

Parken foreslår i 2017 at udbetale et udbytte på 2,50 kr. per aktie mod 10 kr. i 2016. Det var første gang man udbetalte udbytte til aktionærerne.

- Så det er forkert at tale det ned til, at det ikke er noget. Det er positivt, at vi er i stand til at udbetale udbytte to år i træk.

- Det er et signal om, at vores forretning er så robust, at vi kan tillade os at gøre det, siger Bo Rygaard og henviser til at det høje udbytte i 2016 især skyldtes deltagelse i Champions League.

I 2018 forventer Parken en omsætningen på 1250-1275 mio. kr. og et overskud på mellem 35-50 mio. kr. Heri indgår en forudsætning om F.C. Københavns deltagelse gruppespillet i UEFA Europa League, fremgår det af regnskabet.

- Vi forventer altid at kvalificere os til Europa, så det er der sådan set ikke noget nyt i, siger Bo Rygaard.

For øjeblikket er holdet placeret på fjerdepladsen i Superligaen med 38 point for 24 kampe. Mandag aften møder FC København rækkens bundprop, FC Helsingør.

Vinderen af Superligaen får adgang til en kvalifikationsturnering om deltagelse i Champions League, mens nummer to ryger i kvalifikationsturneringen om deltagelse i Europa League.

Nummer tre i rækken skal møde vinderen af nedrykningsspillet, der udgøres af de otte lavest placerede hold efter grundspillet, i en kamp om adgang til Europa League-kvalifikationen.

Den plads kan dog også tilfalde nummer fire i Superligaen, hvis pokalturneringen samtidig bliver vundet af et af de tre øverst placerede hold.