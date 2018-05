Parken-formand efter regnskab: Jeg er godt tilfreds

Her kan han se, at omsætningen er vokset, mens det traditionelle underskud, som altid er at finde i årets første tre måneder, er blevet mindre.

- Når jeg kigger på kvartalet som formand, så kommer vi bedre ud af det end sidste år. Lalandia, Parken og FCK er jo sæsonbetonede, og det er altid underskudsgivende i første kvartal, siger Bo Rygaard.

I forretningsbenet F.C. København & Stadion kunne man se en omsætning, der faldt med 10 mio. kr. til 44,8 mio. kr., hvilket skyldtes, at fodboldholdet kun har spillet én runde - mod Atlético Madrid - i årets Europa League mod to runder i første kvartal af 2017.

- Selv om vi har forskellige forretningsområder, så går det, som vi havde planlagt, siger formanden.

Parken har fire forretningsben: F.C. København, Lalandia, Fitness.dk og Kontorejendomme.

NYT OM LALANDIA-CENTER KOMMER INDEN ALT FOR LÆNGE

Til gengæld skiller Lalandia sig positivt ud, da man har været i stand til at øge omsætningen med 28,6 mio. kr. i forhold til perioden sidste år.

Her henviser Bo Rygaard til påsken, der i år faldt tidligt - allerede i marts.

- Påsken er jo stor for Lalandia, og den falder tidligere i år. Vi har også en bedre drift, som gør, at vi ser en stigning der, forklarer Bo Rygaard.

I forbindelse med årsregnskabet for 2017 fortalte Parken og Bo Rygaard, at man vil opføre et nyt Lalandia-feriecenter. Det er stadig planen, og selskabet "arbejder meget seriøst med det."

- Vi håber at kunne komme med en udmelding inden alt for lang tid. Men det er ikke noget, der kun ligger i hænderne på os, siger han og henviser til, at en stor milliardinvestering som et nyt feriecenter også kræver tilladelser fra myndighederne.

FITNESS.DK CENTRE SOLGT FRA FØR PLANEN

Fitness.dk er stadig en historie, der bidrager negativt til omsætningen. Den er faldet med 5 mio. i forhold til sidste år, og det skyldes ifølge Parken, at der er færre aktive medlemmer i fitnesskæden, efter man har lukket en række centre.

I den division er af- og nedskrivninger samtidig vokset 4,8 mio. kr. til 15 mio. kr. Det skyldes, at man har fået frasolgt uønskede centre som del af en turnaround-strategi.

- Det var muligt at gøre i marts måned, og det var vi glade for, selv om det har jo en hvis indvirkning på af- og nedskrivninger, siger Bo Rygaard.

Han forklarede i forbindelse med årsregnskabet for 2017, at alle forretningsben på sigt skal bidrage positivt til det samlede resultat. Dengang sagde han, at det skulle ske inden for "et par år", og det holder han fast i.

- Det trækker i den rigtige retning, at vi har været i stand til at afstå centrene hurtigere, end vi havde regnet med, siger Bo Rygaard.

Underskuddet i Fitness.dk før skat og finansiering landede på 12,8 mio. mod 5,5 mio. året før.

E-sport gav underskud

I december 2016 kunne Parken fortælle, at man sammen med Nordisk Film er gået ind i industrien for e-sport med holdet North, der dyster i skydespillet Counter Strike Global Offensiv (CS: GO).

Den forretning gav i første kvartal af 2018 et underskud på 0,8 mio. kr. mod minus 1,2 mio. kr. i samme periode i sidste år.

- Vi ved godt, at vi ikke kan tjene penge på det fra dag et, men det, man skal være opmærksom på, er, at det er en af de hurtigst voksende industrier overhovedet, siger Bo Rygaard, der er formand i Parken.

Han henviser dermed til e-sport-industrien, der i øjeblikket buldrer frem og fylder arenaer med mennesker, der vil se folk spille computerspil på storskærm.

Han forklarer, at man med holdet North ønsker at skabe en professionel CS: GO-klub i en industri, der er måske kan synes "lidt umoden".

- Det har på mange måde samme dynamikker i sig som det at drive en fodboldklub med sponsoraftaler, træningsfaciliteter og et professionelt setup, forklarer Bo Rygaard.

Ud over sponsoraftalerne ser Bo Rygaard også muligheder i at afholde store e-sport-begivenheder i Parken.

/ritzau/FINANS