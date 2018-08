Pandora-topchef stopper efter nedjustering og massiv kritik

Anders Colding Friis stopper som adm. direktør for Pandora.

Nyheden kommer blot tre dage, efter at Pandora nedjusterede sine forventninger til 2018, og det medførte stor kritik fra flere aktionærer, heriblandt ATP. Nedjusteringen betød samtidig, at Pandora-aktien hamrede ned med over 24 pct. på blot en enkelt dag.

Investorerne reagerede blandt andet kraftigt på, at Pandora-ledelsen allerede syv måneder efter annonceringen af de langsigtede finansielle målsætninger for perioden 2018-2022 måtte ændre forudsætningerne til det første år.

Den sænkede prognose bliver gentaget torsdag morgen, hvor Pandora har sendt sit regnskab på gaden. Her fremgår det endnu en gang, at selskabet forventer en omsætningsvækst på fire til syv pct. i lokal valuta i 2018 mod tidligere forventet syv til ti pct. Derudover er forventningerne til EBITDA-marginen sænket fra 35 pct. til 32 pct.

Pandoras bestyrelse oplyser dog, at den fortsat bakker op om den langsigtede strategi og er fuldt bevidst om betydningen af, at den gennemføres med succes.

»Bestyrelsen anerkender den betydningsfulde rolle Anders Colding Friis har haft i selskabets ledelse og i særdeleshed i forbindelse med udarbejdelsen og formuleringen af den rette nye strategi til sikring af Pandoras fremtidige succes. Indtil vi har fået udnævnt en ny CEO (adm. direktør, red.), er det mig en stor glæde, at vi har Anders Boyer og Jeremy Schwartz ombord til at tage teten,« siger bestyrelsesformand Peder Tuborgh.

Jeremy Schwartz tiltræder hos Pandora som driftsdirektør med virkning fra 1. september 2018. Jeremy Schwartz er tidligere topchef i The Body Shop og har haft ledende stillinger i flere andre multinationale selskaber. Pandoras finansdirektør, Anders Boyer, og driftsdirektør, Jeremy Schwartz, vil i fællesskab være ansvarlige for selskabets ledelse og vil stå i spidsen for implementeringen af strategien, indtil der udnævnes en ny topchef.

Anders Colding Friis, der har været topchef for Pandora siden 2015, fratræder med virkning fra 31. august 2018.

Pandora-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen sagde tirsdag til Berlingske, at der herskede en stor mistillid til Pandoras ledelse.

»Der er en kæmpe mistillid til ledelsen. Hvis den ikke engang kan se syv måneder ud i fremtiden, hvordan skal den så kunne se frem mod 2022?« sagde Søren Løntoft Hansen.

Også investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet var ude med riven tirsdag:

»Han (Anders Colding Friis, red.) har præsteret for mange negative overraskelser og samtidig fastholdt en distancerende facade, som man kun kan tillade sig, hvis man har kvaliteter a la Zlatan Ibrahimovic.«