Pandora møder kritik fra selskabets aktionærer

Pandora møder kritik fra sine aktionærer, efter at selskabets aktier er faldet med 35 pct. over de seneste 12 måneder.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Smykkegiganten holdt onsdag en generalforsamling for selskabets aktionærer, hvor selskabet blev mødt af kritik. Martin Jørgensen fra Dansk Aktionærforening kaldte Pandoras aktiepris dårlig og mente ikke, at Pandora gik i den rigtige retning.

»Lad mig starte med at sige, at jeg jo heller ikke synes, det har været sjovt at se aktiekursens udvikling det forgangne år. Når man sidder i min stol - og jeg er jo også selv aktionær - så føler man med aktionærerne,« sagde Anders Colding Friis, der er administrerende direktør i Pandora, til forsamlingen ifølge Børsen.

Pandora-aktien er med dens fald på 35 pct. den dårligst præsterende C25-aktie over de seneste 12 måneder.

Anders Colding Friis mente selv, at han kunne sende aktionærerne hjem igen med ro i sindet, idet Pandora har lagt en stærk plan for de næste fem år. Dermed forsikrede topchefen også aktionærerne om, at selskabets nedtur var et overstået kapitel.