Pandora henter ny regional direktør fra amerikansk supermarkedskæde

Valget er faldet på Sid Keswani, der tiltræder stillingen den 13. august, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen mandag.

Den nye direktør kommer fra en post som administrerende direktør for Fiesta Mart, der er en supermarkedskæde med hovedkvarter i Texas.

I mere end 20 år har han arbejdet inden for detailsektoren, og han har tidligere arbejdet for den amerikanske kæde Target, hvor han havde ansvar for 450 butikker. Her var han i 19 år, fremgår det af Pandoras meddelelse.

»Pandora har opbygget et førende globalt brand inden for meget kort tid, og jeg er begejstret for muligheden for at lede selskabets fortsatte udvikling i Nord- og Sydamerika.«

»Denne region har et betydeligt potentiale i både modne og nye markeder, samt i den fortsatte integration af kundernes oplevelse på tværs af fysiske butikker og onlinehandel. Jeg glæder mig til at blive del af et stærkt hold og en lovende fremtid i samarbejde med vores partnere,« siger Sid Keswani.

Americas-regionen står for omkring en tredjedel af smykkekoncernens samlede omsætning, og den har mere end 2300 Pandora-forhandlere.

Udnævnelsen af en ny direktør til det amerikanske marked kommer, efter at den tidligere direktør Scott Burger i januar i år oplyste, at han efter 10 års ansættelse havde besluttet sig for at forlade smykkekoncernen, og mens Pandora har ledt efter en afløser, har topchef Anders Colding Friis fungeret som direktør for regionen.

Scott Burgers fratrædelse blev annonceret, samtidig med at det kom frem, at finansdirektør Peter Vekslund havde besluttet at opsige sin stilling hos Pandora.

Hans efterfølger blev offentliggjort med det samme, og her faldt valget på bestyrelsesmedlem Anders Boyer, der ville tiltræde i august.