Pandora fyrer 400 medarbejdere efter nedjustering

Pandora skal spare og trimme organisationen.

Det meddeler det danske smykkeselskab tirsdag morgen, efter at Pandora har offentliggjort foreløbige regnskabstal for andet kvartal og samtidig nedjusteret sine forventninger til 2018.

Som en konsekvens af organisatoriske ændringer mister 397 af Pandoras medarbejdere deres job, heraf 218 i Thailand. I Danmark opsiges 15 medarbejdere.

»Justeringerne er – sammen med vores globale indkøbsprogram og andre initiativer – nødvendige for at opretholde indtjeningen på både kort og langt sigt. Desværre betyder ændringerne også, at vi må sige farvel til gode medarbejdere. Vi vil gøre, hvad vi kan for at støtte dem i deres videre færd,« siger Pandoras topchef Anders Colding Friis i en meddelelse.

Pandora forventer, at de organisatoriske ændringer vil reducere de årlige omkostninger med ca. 150 millioner kroner fra 2019.

Øget mistillid til ledelsen

Pandora annoncerede i forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag i januar i år langsigtede finansielle målsætninger for perioden 2018-2022. Ledelsen havde en målsætning om at øge omsætningen med syv til ti pct. årligt i lokal valuta og realisere en EBITDA-margin på 35 pct. i perioden.

Men mandag aften meddelte Pandora, at selskabet nu forventer en omsætningsvækst på fire til syv pct. i lokal valuta i 2018. Forventningerne til EBITDA-marginen blev samtidig sænket til 32 pct.

Ifølge Søren Løntoft Hansen, der er analytiker i Sydbank, bidrager nedjusteringen til øget mistillid til meldingerne fra Pandora-ledelsen.

»Det ser efter vores vurdering langt fra kønt ud, at Pandora allerede syv måneder efter annonceringen af de langsigtede finansielle målsætninger må ændre forudsætningerne til det første år i perioden,« siger Søren Løntoft Hansen.

Anders Colding Friis forsikrer imidlertid, at Pandora har gjort store fremskridt i forbindelse med selskabets 2022-strategi siden lanceringen.

»Vi er overbeviste om, at vi bevæger os i den rigtige retning mod Pandoras langsigtede mål. Pandora er vokset til næsten dobbelt størrelse i løbet af de seneste tre år, og den måde, vi arbejder på, har også udviklet sig hastigt. Det har resulteret i uens organisatoriske strukturer i forskellige dele af virksomheden,« siger Pandora-topchefen.

Alene i år er Pandora-aktien faldet 36 pct.