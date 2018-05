Pandora-formand efter stort kursfald: Jeg har fuld tillid til topchef

Sådan lyder det fra smykkeselskabets bestyrelsesformand, Peder Tuborgh.

- I løbet af de sidste tre år er Pandora næsten fordoblet målt på salg, og Anders Colding Friis og hans ledelsesteam har bestyrelsens fulde opbakning til at gennemføre den langsigtede strategi, siger Peder Tuborgh i en skriftlig kommentar.

Erhvervsmediet Insidebusiness har fredag bragt en artikel - baseret på anonyme kilder - der ifølge Børsen handler om, at Peder Tuborgh og Anders Colding Friis ikke er enige om strategien for selskabet.

Formanden skulle desuden være utilfreds med aktiekursens udvikling siden regnskab for første kvartal, hvor aktien er faldet fra omkring kurs 700 til kurs 500.

I udtalelsen understreger Peder Tuborgh, at der er enighed om smykkekoncernens strategi.

- Vi ønsker naturligvis at levere langsigtet værdi til vores aktionærer. Det er vores overbevisning, at vi gør det bedst ved at forfølge den langsigtede strategi for Pandora, som bestyrelsen og direktionen har udarbejdet sammen og præsenterede tidligere i år, siger han.