Pandora fik vendt den sure stemning - indtil videre

Man kunne næsten høre et lettelsens suk på Pandoras kapitalmarkedsdag i København tirsdag. Tingene var alligevel ikke så slemme, som nogle investorer frygtede, og aktiemarkedet kvitterede med et plus. Men Pandora og topchef Anders Colding Friis må ikke skuffe én gang til, lød det blandt de investorer, som Berlingske talte med.

Den store kapitalmarkedsdag havde fået investorer fra hele verden til at strømme til Danmark, og begivenheden var ventet med særlig spænding, fordi måneders diskussion mellem Pandora og investorerne i sidste uge kulminerede med en meddelelse til fondsbørsen om, at den danske virksomhed ikke helt kunne nå målsætningerne for 2017. Det fik aktiemarkedet til sidste torsdag at reagere kraftigt med et kursfald på 10,7 pct.

Derfor gik investorerne også ind til Anders Colding Friis’ fremlæggelse af Pandoras nye strategiplan med begrænsede forventninger. Men hans gennemgang blev generelt modtaget positivt, og aktien steg tirsdag med 4,75 pct.

»De planer, der ligger nu, virker særdeles fornuftige. Det, som er udfordringen nu, er at bevise, at de kvartal for kvartal kan drive det her videre og levere på de målsætniger, som de har lagt frem. Det ser ud til, at de har sat nogle mål, som gør, at de ikke igen kommer under pres,« siger Claus Wiinblad, aktiechef i ATP, til Berlingske.

Flere andre delte de synspunkter, men ønskede tirsdag ikke at udtale sig til citat.

Pandora kunne blandt andet uddybe den nye strategiplan, som skal styrke selskabets position på kerneområdet for charms og armbånd. Planen skal skabe vækst i andre smykke­kategorier som ringe, øreringe og halskæder, og så skal den digitale markedsføring øges kraftigt.

»Vi ønskede at fortælle historien om, hvor Pandora skal hen over de næste fem år, og jeg synes, at vi havde en god dialog i dag,« sagde Anders Colding Friis efterfølgende.

Hård tone i efteråret

Kapitalmarkedsdagen fandt sted efter en periode, hvor analytikere og investorer har kritiseret virksomheden for at kommunikere for lidt og for uklart. På en telekonference efter et kvartalsregnskab i efteråret var tonen særligt hård mellem flere analytikere og topledelsen i Pandora.

Analytikernee ville have klar besked om, hvor stort salget af smykker er fra butikkerne til forbrugerne. Ikke kun hvor stort Pandoras salg er til butikkerne. Desuden var der pres på Pandora-ledelsen for at sætte tal på, hvor meget et fremrykket julesalg i USA går ud over det senere salg i USA.

Anders Colding Friis sagde, at Pandora også havde brugt dagen på at lytte til investorerne.

»Det her er en god anledning til at få kommunikeret en masse om virksomheden, men vi har ikke kun en interesse i at kommunikere så godt, vi kan, men også i at lytte til de input, som kommer fra investorerne,« sagde Anders Colding Friis.

Han forklarede, at der var kommet både gode og mindre gode ideer, uden at han dog ville fortælle konkret, hvad de drejede sig om.

»Vi har samlet op på nogle af de ting, som vi har fået fra investorerne, og det er noget, vi kommer til at kigge på. Noget vil vi gøre, og noget passer ikke ind i forretningen,« sagde Anders Colding Friis.

I alt samlede kapitalmarkedsdagen 85 investorer, analytikere og andre med interesse for smykkevirksomheden.