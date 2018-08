Pandora-chefs fyring er fire milliarder kroner værd

Aktierne i Pandora stiger torsdag morgen med over 10 pct. efter 10 minutters handel i kølvandet på fyringen af smykkevirksomhedens topchef Anders Colding Friis.

Afskedigelsen kommer, efter at virksomheden mandag aften nedjusterede forventningerne, som satte gang i et kursskred, der kostede aktionærerne 24 pct. af deres værdier.

Meddelelsen mandag kom, efter at Pandora de seneste år har været gennem en turbulent periode, hvor aktiekursen er dykket over 60 pct. Afgående topchef Anders Colding Friis er blevet kritiseret for at kommunikere dårligt med markedet. Han har gang på gang forsikret om, at udsigterne er gode for Pandora – et budskab, han har haft svært ved at overbevise investorerne om.

Tirsdag kritiserede blandt andet pensionskassen ATP kraftigt udviklingen i den engang så succesfulde smykkevirksomhed.