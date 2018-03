Pandoras amerikansk forhandler venter fortsat salgsnedgang i 2018/19

I indeværende regnskabsår, 2018/19, der løber frem til udgangen af januar næste år, ventes der fortsat fald i det sammenlignelige salg, om end i lidt mindre grad end regnskabsåret før.

For 2018/19 venter Signet Jewelers således en "lav til midt-encifret" tilbagegang i det sammenlignelige salg, efter at salget i de butikker, der har været åbne i mindst 12 måneder, faldt med 5,2 pct. i fjerde kvartal.

Det var en lidt større tilbagegang end ventet blandt analytikerne, der ifølge estimater fra Bloomberg News havde regnet med et fald på 5,1 pct.

For Jared-kæden, der forhandler Pandora-smykker, blev tilbagegangen i det sammenlignelige salg i hele fjerde kvartal 6,4 pct., og dermed er tilbagegangen blevet forværret sammenlignet med udviklingen frem til årsskiftet, der allerede var kendt inden regnskabet.

SVAGT JULESALG ALLEREDE KENDT

Signet Jewelers således afleverede allerede i starten af januar salgstal for de ni uger frem til årsskiftet, og de pegede på et fald i det sammenlignelige salg på 5,3 pct. for selskabet samlet set.

I butikskæden Jared faldt salget med 5,9 pct. i den periode, og dermed er salgsfaldet accelereret i den sidste del af fjerde kvartal, hvor faldet altså samlet set var 6,4 pct.

En af de afgørende faktorer i salgstilbagegangen var dog svigtende afsætning af bryllupssmykker, som Pandora ikke har i sit sortiment.

Ved salgsopdateringen fastholdt Signet desuden sin forventning om en "midt-encifret" nedgang i salget for hele regnskabsåret, der udløb med udgangen af januar. For hele året blev tilbagegangen 5,3 pct., hvilket altså er i tråd med de forventninger.

Pandora var i stor modvind sidste år - og har også været det i 2018 hidtil. En af de store bekymringer i markedet er netop salget på det amerikanske marked.

Det hører dog med til historien, at Jared-kæden udgør under 5 pct. af Pandoras samlede salg til det store marked, og derfor skal man ifølge flere analytikere ikke drage for mange konklusioner ud fra tallene.