Overskuddet dykkede hos H&M i andet kvartal - årets mål er sværere at nå

Der var flere udfordringer i de første seks måneder af regnskabsåret 2017/18 end ventet for den svenske tøjkæde Hennes & Mauritz, og det gør det sværere at nå selskabets eget mål for driftsresultatet for hele året.

Sådan lyder det fra Karl-Johan Persson, der er administrerende direktør hos H&M, på en pressekonference i Stockholm, efter at tøjkæden torsdag morgen fremlagde regnskabstal for andet kvartal, der for selskabet løber fra marts til udgangen af maj. Det skriver Bloomberg News.

»Men der er stadig seks måneder endnu, så nu må vi se,« siger han ifølge mediet.

Han tror på, at andet halvår vil byde på en "gradvis" forbedring, og at resultatet her vil blive bedre end i første halvår af 2018 - og også andet halvår af 2017.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: H&M er gået fra en til 4801 butikker på 70 år Svenske H&M har på syv årtier udvidet fra én butik til 4801 og en trecifret milliardomsætning. København. Den svenske tøjkæde H&M fortsætter med at udvide sit modeimperium med andre tøjmærker og nye butikker i flere lande. Men andet kvartal bød på et salg, der skuffede selskabets topchef, Karl-Johan Persson. Få her et indblik i H&M: * På verdensplan har H&M over 171.000 ansatte i 69 lande. * Ved udgangen af maj havde hele H&M-gruppen i alt 4801 butikker over hele verden. * H&M Group ejer H&M, H&M Home, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday, Arket og Afound. De fleste mærker sælger tøj og tilbehør som sko og tasker, mens H&M Home sælger boligtilbehør. * I 1947 åbnede den svenske entreprenør Erling Persson den første butik "Hennes", hvor der udelukkende blev solgt tøj til kvinder. Den åbnede i Västerås i Sverige. * Den første danske butik åbnede i 1967. * Navnet skiftede til "Hennes & Mauritz" i 1968, da Erling Persson købte jagt- og fiskeributikken Mauritz Widforss. Samtidig udvidede tøjkæden sit sortiment til også at indeholde herre- og børnetøj. * Nu hedder virksomheden bare H&M. * H&M Group omsatte for 114 milliarder svenske kroner i første halvår af regnskabsåret 2017/2018. Kilder: Ritzau, TT, hm.com. /ritzau/

Regnskabet fra H&M viste et overskud før skat på 6,01 mia. svenske kr. i andet kvartal. Det svarer til et fald på 22 pct. fra samme periode året før, og det var ifølge Bloomberg News også en smule under analytikernes estimat på 6,28 mia. svenske kr.

Tidligere i juni offentliggjorde den svenske kæde en handelsopdatering, og her fremgik det desuden, at tøjgiganten i andet kvartal omsatte for 51,98 mia. svenske kr., mens økonomerne ifølge Bloomberg News havde ventet en omsætning på 52,55 mia. svenske kr.

Af dagens regnskab fremgår det, at H&M fortsat er ramt af et ophobende varelager. Det er blevet forværret, da selskabet blandt andet har indført et ny logistiksystem for at gøre forsendelserne hurtigere, men i nogle lande er selskabet løbet ind i udfordringer.

