Ny Lyngby-boss: Vi har fire seriøse bejlere

Lyngby. Lyngby-direktør Birger Jørgensen fortæller, at klubben har fået fire seriøse henvendelser. Det skriver Lyngby på sin hjemmeside lørdag.

Ud over Aston Villa fra den næstbedste engelske række handler det om tre andre seriøse henvendelser. Både fra Storbritannien og længere sydpå i Europa.

- Jeg er meget glad, og jeg er meget træt. Der er blevet arbejdet på højtryk de seneste dage. Der er tale om en ny ejerkreds af meget kompetente og erfarne erhvervsfolk med et stort Lyngby-hjerte.

- Dette er starten på et langsigtet projekt, der skal sikre, at der fortsat spilles superligafodbold i Lyngby.

- Vi har fået en del millioner ind, men telefonerne er langt fra lukkede. Vi vil have et seriøst og langsigtet projekt denne gang, siger Birger Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Fredag lykkedes det Lyngby at skaffe millioner nok fra lokale og regionale investorer til at redde klubben og betale lønninger.

Nu handler det om at skabe ro for at kunne arbejde uden pres med de mange udenlandske klubber, der viser interesse for Lyngby, fortæller direktøren.

Birger Jørgensen vil ikke ud med, hvor mange millioner der er kommet ind.

Han konstaterer blot, at der er nok, og at alle lønninger er betalt, men også at der i det langsigtede projekt ønskes flere penge.

Den nye ejerkreds kalder sig "Friends of Lyngby" og består indtil videre af Mikkel Bo Jensen, Mads Byder, Jens Jensen, Karsten Hjarsø, Tommy Petersen, Thomas Hansen, Birger Jørgensen, Henrik Blom, Lars Bendixen og Frederik Heegaard.

Der meldes om flere nye ejere på vej i denne weekend. Og i forbindelse med søndagens superligakamp hjemme mod Brøndby vil en ny trøjesponsor blive præsenteret.

- Den samlede redningsplan og en sportslig plan vil være useriøst at lægge frem nu kun 24 timer efter, at vi har kæmpet med bankoverførsler.

- Men der er i "Friends of Lyngby"-kredsen en fælles ambition om, at det skal være det store talentgrundlag, der i fremtiden skal præge og føre førsteholdet frem, fortæller Birger Jørgensen.

I alt fem spillere valgte at forlade Lyngby, da klubben endnu ikke havde betalt løn.

Fire spillere smuttede onsdag, mens det 19-årige talent Oliver Kjærgaard fredag kort før klokken 14 valgte at udnytte sin daværende ret til at fritstille sig selv.

Midtbanespilleren, som fik tre ligakampe som indskifter i efteråret, blev dermed den sidste spiller, der forlod Lyngby oven på den manglende lønudbetaling i januar.