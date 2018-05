Nilfisk: Ordreophobning ramte hårdt - men i april er det vendt igen

Ordreophobningen ramte både den organiske vækst og omsætningen i kvartalet, der landede noget under sidste års niveau, viser regnskabet, der blev offentliggjort onsdag morgen.

I kvartalet omsatte selskabet for 257,5 mio euro mod 268,9 mio. euro i første kvartal 2017, og målt over den samme periode dykkede den organiske vækst til 1,3 pct. fra 4,5 pct.

I regnskabet fremgår det, at tilbagegangen skyldes, at Nilfisk i årets tre første måneder led under, at den amerikanske fabrik i Brooklyn Park og de to fabrikker i Ungarn ikke kunne levere de påkrævede varer inden for særlige produktkategorier.

»Dette reducerede vores leveringsmuligheder i Americas og EMEA og førte til en ordreophobning på omkring 7 mio. euro over det normale niveau ved udgangen af kvartalet,« skriver Nilfisk.

I Americas lød den organiske vækst i første kvartal på minus 5,8 pct., i EMEA-området ramte den 4,9 pct., mens APAC, der dækker over markederne i Asien og Stillehavet, voksede 3,1 pct.

Til sammenligning lød den organiske vækst i samme periode sidste år for de enkelte markeder på henholdsvis 10,3 pct., 5,7 pct. og minus 0,3 pct.

I kvartalet lød driftsoverskuddet før renter, skat, samt af- og nedskrivninger og særlige poster på 30,5 mio. euro mod 35,1 mio. euro i samme periode året forinden.

MARKANT FORBEDRING I APRIL

I april har selskabet igen fået styr på leveringerne, og ordreophobningen er igen blevet nedbragt. Hvis man ser på den organiske vækst for januar, februar, marts og april sammenlagt, lyder den derfor på 4,4 pct, og ifølge Hans Henrik Lund, der er administrerende direktør i Nilfisk, har selskabet haft en god start på året.

Det solide momentum fra 2017 er fortsat ind i de første måneder af 2018 med en stærk tilgang af nye ordrer i løbet af hele kvartalet og en solid vækst i de første fire måneder af 2018.

»Det giver os en stor tiltro til de finansielle forventninger for helåret. Dertil har vi haft en positiv fremdrift af vores strategiske initiativer, der skal forenkle virksomheden. Blandt andet afvikler vi vores besparelsesprogram forud for planen, og vi har øget vores besparelsesmålsætning til i alt 50 mio. euro,« siger Hans Henrik Lund i i regnskabet.

STØRRE BESPARELSER I 2019

Målsætningen for besparelsesprogrammet, der også går under navnet Accelerate+, lyder nu på en besparelse på 38-42 mio. euro ved udgangen af 2019 mod tidligere 35 mio. euro. Det får den samlede besparelse op på 50 mio. euro ved udgangen af 2020.

I regnskabet fremgår det også, at Nilfisk har underskrevet en aftale om at sælge den nordiske Chemicals & Utensils-forretning, der omsætter for omkring 10 mio. euro årligt. Salget træder i kraft allerede fra den 30. april, oplyser selskabet i sit kvartalsregnskab.

FASTHOLDER FORVENTNINGER

Nilfisk fastholder forventningerne til 2018, der lyder på en organisk vækst i niveauet 3-4 pct. og en EBITDA-margin på 11,5-12 pct. før særlige poster.