Netto indfører pant på plastikposer: »Naturen er ved at blive kvalt i plastik«

Man kender pant fra cola-flasker, øldåser og glasflasker. Men det er ikke længere nok.

Netto, WWF Verdensnaturfonden og Dansk Supermarked Group er gået sammen om at indføre pant på plastikposer. For det skal ikke ende i naturen som forurening. Derfor indebærer initiativet også, at unødvendig plastik i koncernens produkter skal fjernes, plastik skal genanvendes, og der skal introduceres nye plastikprodukter, der er mere bæredygtige.

Men første etape af samarbejdet er altså at indføre pant på plastikposer.

»Plastemballage spiller en vigtig rolle for holdbarhed på fødevarer og i forhold til at begrænse madspild. Men plasten skal håndteres rigtigt og må ikke ende i naturen,« siger Per Bank, administerende direktør i Dansk Supermarked Group i en pressemeddelelse:

»Sammen med WWF vil vi udfase al engangsplastik i vores varer, genanvende al plast til varetransport og gøre emballagen på vores egne varemærker 100% genanvendelig,« siger han.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta om projektet Netto tester fra den 16. april pant på specialdesignede plastikposer. Det sker i alle de fynske Netto-butikker. I testperioden vil kunderne betale en pant på 50 øre for hver købt pose. Poserne kan returneres til kasseassistenten, hvorefter man får 1 kr. retur. Forskellen betales af Netto. Poser, der bliver afleveret, vil blive indsamlet og afleveret til genanvendelse. Vælger man ikke at pante posen, vil pantoverskuddet gå fra Netto til WWF Verdensnaturfonden, som Dansk Supermarked Group og Netto samarbejder med gennem et fælles partnerskab om plast. Netto ser den nye pantordning som en investering, hvor udgifterne går til et godt formål – nemlig at mindske plastforurening. Overskydende pant fra samarbejdet vil blandt andet blive brugt til at fjerne plastik fra naturen i Danmark og udlandet samt at sætte mere fokus på at finde nye bæredygtige plastløsninger herhjemme.

Intiativet begynder den 16. april, hvor Netto indleder en testperiode. Det sker med pant på specialdesignede plastikposer i alle fynske Netto-butikker. Det er 50 øre, der skal lægges i pant for at købe en plastikpose. Hvis man til gengæld afleverer pantposen tilbage, får man 1 kr. retur. Forskellen betales af Netto.

Dansk Supermarked Group og WWF Verdensnaturfonden har på sinde at ændre på, at store dele af den plastik, vi bruger, ender som affald i naturen. Og det er derfor et større projekt, der sættes i søen.

»Naturen er ved at blive kvalt i plastik. Det skal vi have stoppet. Sammen med Dansk Supermarked Group kan vi nu både fjerne endnu mere plastik fra naturen og samtidig sikre, at danskerne kan købe ind med god samvittighed. Hvis der er plastik i Nettos, føtex’ eller Bilkas egne varer, vil den være bæredygtig og let at genanvende – samtidig vil stort set al unødvendig plastik være væk fra hylderne i fremtiden. I dag er en god dag for naturen og verdens vilde dyreliv,« siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i pressemeddelelsen.

Brug og smid væk-kultur

Det er lidt over en uge siden, at Miljøstyrelsen konkluderede, at plastikposer er bedre end stofposer, fordi stofposerne forurener mere i produktionsleddet. Men deltagerne i samarbejdet understreger, at det mindst forurenende og mest bæredygtige er at genanvende plastikken.

»Når plastik bliver anvendt og genbrugt korrekt i detailbranchen, er det et godt produkt, men plasten bliver et problem, hvis den ender som affald og mikroplast til skade for miljøet og dyrelivet. Det er vores klare og langsigtede mål, at intet af den plast, der anvendes i Netto, ender i naturen,« siger Michael Løve, administrerende direktør i Netto International, i pressemeddelelsen.

Så når Netto som den første danske supermarkedskæde indfører pant på plastikposer, er det et åbent opgør med brug og smid væk-kulturen. Brug og genbrug-samarbejdet er bedre, mener de. Hvis initiativet går efter planen, forventes det, at pantposen bliver udbredt til alle Nettos butikker i Danmark i udlandet. Der er næsten 500 af slagsen i Danmark og mere end 800 fordelt over Sverige, Polen og Tyskland.