Musselmalet dansk porcelæn storsælger: Ejere sikret trecifret milliongevinst

Det musselmalede stel var Royal Copenhagens første stel. I dag – flere end 240 år senere – er det stadig et verdenskendt og eftertragtet porcelænsstel.

Selv om det danske porcelæn med de tre blå bølger har rødder tilbage til 1775, er de ikoniske kopper og tallerkner ikke blevet mindre populære med tiden.

I hvert fald har selskabet bag, Fiskars Denmark A/S, fuld fart på salget – og ikke mindst indtjeningen, som i 2017 endte på 216 mio. kroner mod 114 mio. kroner året før.

Designprodukterne under Royal Copenhagen ligger hos den finske, børsnoterede koncern Fiskars. Dens danske selskab har netop indleveret regnskabet for 2017, og det viser en vækst i omsætningen på 22 pct. til 890 mio. kroner.

Både årets omsætning og indtjening har overgået ledelsens forventninger, fremgår det af ledelsesberetningen.

Dansk porcelæn sælger også i Asien og USA

Selskabet udvikler, producerer og markedsfører det kongelige porcelæn med særlig fokus på udvalgte markeder i Skandinavien, Asien, USA og det øvrige Europa. Sortimentet omfatter både klassiske og nyudviklede stel, som er håndmalet, samt figurer og gaveartikler.

Salget sker primært gennem dattervirksomheder, faghandel og agenter. Derudover har Fiskars selv fire danske Royal Copenhagen-butikker i København, Aarhus, Vejle og på Frederiksberg.

Fiskars Denmark rummer ud over Royal Copenhagen også en række andre mærker og aktiviteter. Det er blandt andet glas og designprodukter under navnet Iittala samt have- og køkkenprodukter med navnet Fiskars.

Royal Copenhagen blev i 2015 rykket op til at være et af Fiskars-koncernens prioriterede mærker, der satses på globalt frem for kun regionalt.

»Royal Copenhagen er Fiskars’ største aktivitet i Danmark og fylder ganske meget rent omsætningsmæssigt – uden at vi vil uddybe det. Salget vokser markant både i Europa og Danmark,« udtalte selskabets tidligere direktør, Lars Tandrup, sidste år til Finans.

Selskabet forventer, at omsætning og indtjening i 2018 vil være på niveau eller over 2017.