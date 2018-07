Modemærke tror på flere penge efter sparerunde

En bedre udvikling i omkostningerne for varemærket Tiger of Sweden og generelle besparelser betyder, at den danske modevirksomhed Tiger of Sweden nu opjusterer sine forventninger til indtjeningen for regnskabsåret 2017/18, der sluttede ved udgangen af juni.

Driftsmarginen (EBIT) ventes nu at lande på omkring 7 procent, mens den tidligere forventning lød på »cirka 6 pct.«, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen torsdag aften. Selskabets første forventning til regnskabsåret lød på en EBIT-margin på 5 pct.

»Opjusteringen skyldes hovedsageligt lavere end forventede omkostningsudvikling i Tiger of Sweden og yderligere besparelser i IC Groups centrale funktioner i løbet af fjerde kvartal 2017/18,« skriver selskabet i meddelelsen.

Fuldt regnskab sidst i august

Ifølge Bloomberg News forventede analytikerne inden opjusteringen en EBIT-margin på lidt over 6 procent i 2017/18, men estimatet er kun baseret på tre besvarelser.

Alle selskabets øvrige forventninger fastholdes, herunder en lidt lavere omsætning end året før, hvor der blev solgt for 2,75 mia. kr., og at mellem 2 og 3 procent af omsætningen bliver brugt på investeringer.

IC Group fremlægger det fulde regnskab for 2017/18 den 28. august.

IC Group-aktien sluttede torsdag 0,4 pct. højere i 158 kr. År til dato er aktien steget 8,6 pct., og ser man kun på de seneste tre måneder er aktien gået frem med 12,9 pct.

/ritzau/FINANS