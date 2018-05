Millionrødt punktum for Lars Seiers burgereventyr

Rigmanden Lars Seier Christensen har måttet sande, at det københavnske burgermarked trods alt ikke var umætteligt. Hans investering i burgervirksomheden JuicyB, der blev stiftet af TV-kokken Henrik Boserup, trak røde spor, og nu viser det netop offentliggjorte regnskab for 2017 præcist, hvor røde de spor endte med at blive.

Milliardæren, der skabte sin formue på medejerskabet af Saxo Bank, valgte i februar at trække stikket på investeringen i JuicyB. Det var dog først efter, at han kunne se underskuddet vokse markant fra 2016 til 2017. Hvor satset på at etablere sig med en flanke i den københavnske burgerkrig kostede et underskud på fire mio. kroner i 2016, steg underskuddet til 7,1 mio. kroner året efter.

Lars Seier trådte ind i Boserups virksomhed som investor i november 2015, hvor han købte en 90 procent stor ejerandel. Dengang var ambitionen at tage lidt af markedet fra McDonald's og åbne 10 nye restauranter inden for de første par år. Det blev dog blot til to - den oprindelige i Kødbyen og endnu en ved biografen Palads.

Skuden blev ikke vendt

Lars Seier og Henrik Boserup havde ellers håbet at kunne tage en bid af det bugnende burgermarked, som har været i hastig vækst i hovedstaden, og som har set adskillige aktører knopskyde med nye restauranter. De let aldrende Halifax og Cock’s & Cows havde i flere år langet cheeseburgere over disken med stor succes, mens Jagger, Gasoline Grill og Yo Burger også har flere restauranter i København nu.

I et forsøg på at vende skuden for JuicyB blev der i efteråret hentet friske, islandske kræfter ind. Valdimar Geir Halldórsson, der har en fortid i en anden, succesfuld burgerkæde, Tommi's Burger Joint, blev her ny direktør i foretagendet, mens Henrik Boserup i stedet kunnne dedikere sine kræfter til at »udvikle menukortet«.

Starter helt forfra

Et halvt år senere, i februar, kunne Berlingske imidlertid berette, at Valdimar Geir Halldórsson havde købt både Henrik Boserup og Lars Seier Christensen ud af virksomheden. Der blev ikke oplyst nogen pris, men eftersom burgerfirmaet blot havde kastet stadigt stigende millionunderskud af sig, måtte der formodentligt have været tale om en beskeden pris. Restauranten ved Palads blev afhændet til en anden restauratør, og man gik i gang med at undersøge, hvad lokationen i den gamle slagterby skulle bruges til.

»Nogle gange er den rigtige beslutning at lukke noget ned og starte helt forfra,« lød det dengang fra Valdimar Geir Halldórsson om beslutningen om at sælge lokationen ved Palads og arbejde på noget nyt.

Lars Seier Christensen har tidligere oplyst, at han har foretaget en etcifret millioninvestering i burgereventyret, og regnskaberne for de to fulde regnskabsår, hvor han var hovedejer, endte altså med et samlet underskud på 11,1 mio. kroner.