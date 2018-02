Medstifter af Lagkagehuset ramt af konkurs: Tøjselskabet har haft underskud i fem år

Efter fem år med underskud har ejerkredsen bag Pure Lime valgt at begære sportstøjsselskabet konkurs.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det er tidligere bagermester og medstifter af Lagkagehuset Steen Skallebæk, der er hovedejer af Pure Lime. I det seneste årsregnskab fremgik det ifølge JydskeVestkysten, at selskabet havde fået tilført fem millioner kroner og havde fået egenkapitalen i plus.

Men det til trods for det og en stærk salgsorganisation i USA og Tyskland må Pure Lime nu dreje nøglen om.

»Det ville kræve en meget stor kapitalindsprøjtning at få det til at køre videre, og så ville det endda være forbundet med usikkerhed, fordi vi taler om et marked med nogle rigtig store spillere,« siger Steen Skallebæk til JydskeVestkysten:.

Steen Skallebæk blev en del af Pure Lime i 2012, og han siger til JydskeVestkysten, at han har betalt nogle lærepenge.

»Man er også nødt til at være realistisk. Det er en hård branche, der er præget af tradition, udfordret af nethandel og tegnes af nogle meget store aktører. Det har fået sine chancer,« siger Steen Skallebæk:

»Man skal virkelig vide, hvad man har med at gøre, og jeg har fået stor respekt for tøjbranchen. Det ville kræve en kæmpeinvestering at få produktionsomkostningerne ned, og det ville være en chance, så jeg så ingen grund til at kaste flere penge i det, og det er vi enige om i ejerkredsen.«

Årsregnskabet for 2016 viste et underskud på i omegnen af 5,2 millioner før skat.