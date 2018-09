Medie: Internetgiganten Amazon vil åbne 3.000 fysiske butikker

Jeff Bezos, adm. direktør i Amazon, planlægger ifølge Bloomberg News at åbne 3.00 fysiske butikker frem mod 2021. Arkivfoto: Alex Wong / Getty Images / AFP

Nu troede man måske lige, at butiksdøden bare ville fortsætte og fortsætte, og så kommer meldingen fra en af de største trusler mod den fysiske forretning, den amerikanske internetgigant Amazon, at man er på vej med 3000 nye butikker.

Eller rettere: Det har Amazon ikke selv meldt ud, men det erfarer Bloomberg News onsdag med henvisning til kilder med kendskab til sagen.

Amazon har allerede testet konceptet »Amazongo«, som er et selvbetjent butikskoncept, og ifølge oplysningerne ønsker topchef Jeff Bezos at lancere op mod 3000 forretninger inden udgangen af 2021.

Butikkerne skal konkurrere direkte med 7-Eleven, Subway og Panera Bread, ligesom de dog også ventes at presse mindre selvstændige detailbutikker, restauranter og streetfoodboder.

Amazon har dog endnu ikke lagt sig fast på, om man vil satse på butikker, som minder om 7-Elevens koncept, hvor man både kan købe sig en snack og finde gængse dagligvarer, eller om man udelukkende skal satse let og hurtig mad som »Pret a Manger« gør det i England.

Og man eksperimentere med begge koncepter.

Amazon åbnede den første Amazongo i sit hovedkvarter i Seattle i 2016, men har sidenhen også åbnet flere forretninger i Seattle og i Chicago.

I Amazongo brugere kunderne deres smartphone til at komme ind. Herefter kan kunderne blot tage de varer, de ønsker, og forlade forretningen. Kameraer og sensorer sørger nemlig for at registrere, hvilke varer der er købt, og betalingen sker automatisk.

Udfordringen for Amazon er dog det meget høje investeringsniveau for hver forretning, skriver Bloomberg News. Det kostede 1 mio. dollar i teknisk udstyr alene at åbne den første butik.

Hvis Amazon åbner 3000 nærbutikker, så vil selskabet være en af de største aktører i USA. Der findes dog i alt 155.000 af slagsen i landet. Og 122.500 af dem ligger i forbindelse med benzintanke.

Ifølge Bloomberg News vil Amazon åbne ti forretninger mere i år og 50 til næste år.

/ritzau/FINANS