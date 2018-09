Lyt nu til nødråbet fra Coop

Det vil være den ultimative triumf for dovne curlingbørn og deres overbeskyttende forældre.

Detailkæmpen Coop, der blandt andet står bag SuperBrugsen og Irma, truer nu med at fyre alle ungarbejdere under 15 år. Det skyldes angiveligt alt for besværlige regler og den deraf følgende risiko for dyre bøder og påbud.

Med et muligt ansættelsesstop for ungarbejdere i Coops 1.200 butikker vil det dermed blive endnu mere vanskeligt for unge at tjene deres egne penge og blive introduceret til arbejdsmarkedet. Det vil være en ærgerlig konsekvens, da det på alle måder er godt og sundt at lære at klare sig selv og tjene sine egne penge.

Ifølge Coop kommer nødråbet i kølvandet på et kursskifte i reglerne for ungarbejdere, som har resulteret i flere påbud til Coop om unge og deres arbejdsmiljø.

»Det er simpelthen for stor en risiko og for dyrt at få påbud og bøder fra myndighederne,« siger Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef i Coop, til DR.

Coop fik i 2017 otte påbud og har indtil 6. september 2018 fået foreløbig fem påbud.

»Meldingen til vores butikker er, at de fremover skal lade være at ansætte unge, der går i folkeskolen, i butikkerne. Vi oplever et øget fokus fra Arbejdstilsynet på den her målgruppe. Vi har set bøder så store, at de vækker genklang i hele organisationen,« siger Thomas Hermann.

Selvfølgelig skal de unge behandles ordentligt og ikke komme til skade på deres fritidsjob. Og selvfølgelig skal der være styr på sagerne med en ansættelseskontrakt og så videre. Men hvis en så stor koncern som Coop føler det nødvendigt at gå så drastisk til værks, så gør man klogt i at lytte.

Fra Arbejdstilsynet side lyder det, at man ikke kan genkende det billede, Coop tegner af besværlige regler, men at man da gerne vil tale med Coop om problemet, mens beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erklærer sig villig til at kigge på, om reglerne er for stramme.

Men hvor store problemer er der så generelt med arbejdsmiljøet for unge? Jobpatruljen, som en række fagforeninger står bag, giver os et fingerpeg.

Jobpatruljen taler hver sommer med flere tusinde unge om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. I deres rapport fra 2017 kan man se, at der rigtigt nok er problemer visse steder. Blandt andet med manglende løn under sygdom, med manglende instruktioner i tunge løft og ved manglende kontrakter. Især i mindre virksomheder uden kilometer-lange manualer i faste procedurer.

Men selv om Jobpatruljen finder problemer, så er flere forhold også i bedring for ungarbejderne.

»Færre unge end tidligere mangler pauser, færre kommer til skade på arbejdet, og lønnen er stigende,« noterer Jobpatruljen, som sidste sommer talte med i alt 2.950 unge – heraf 1.245 i supermarkeder/detailhandel.

Småproblemer, javel. Men omvendt også værd at notere sig, at fagforeningernes egen patrulje ikke finder udbredte graverende forhold for ungarbejdere.

Det er en god viden at have med, når man skal vurdere opråbet fra Coop om de rigide og skrappe regler.

Derfor: Lyt nu til Coop og gå i dialog med supermarkedsgiganten, så unge fortsat kan blive introduceret til arbejdsmarkedet gennem kædens supermarkeder.

Simon Bendtsen er redaktør og leder af indsigtsgruppen på Berlingske Business