L'Oreal satser på kunstig intelligens og køber canadisk firma

Kosmetikgiganten L'Oreal køber det kinesiske makeup-firma ModiFace, som bruger kunstig intelligens til at hjælpe forbrugere med at lægge makeup.

ModiFace blev stiftet for 11 år siden og specialiserer sig i at bruge teknologi til at hjælpe forbrugere med at lægge makeup virtuelt - ved at tracke ansigtstræk og farve.

Det skriver The Independent.

ModiFace har omkring 70 ingeniører, forskere og videnskabsmænd ansat og har registreret over 30 patenter, samt publiceret mere end 200 videnskabelige artikler.

Ifølge L'Oreal bliver selskabets varemærkebeskyttede teknologier allerede brugt af næsten alle store skønhedsmærker.

»Med en medarbejderstab i verdensklasse, dens teknologier og dens vedvarende præstationer i forbindelse med teknologiinnovation inden for skøndhedsbranchen, Vil ModiFace være med til at genopfinde skønhedsoplevelsen ved brug af innovative løsninger, der vil give vores kunder mulighed for at finde, prøve og vælge produkter og brands,« siger Lubomira Rochet, der er digital chef i L'Oreal, til The Independent.

ModiFaces direktør, Parham Arabi, siger, at opkøbet vil give ModiFace muligheden for at skabe innovation med kunstig intelligens og den virtuelle virkelighed i skønhedsbranchen på et enestående niveau.

L'Oreal er verdens største kosmetikfirma og har en international portefølje bestående af 34 brands.